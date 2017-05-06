Советник президента РФ: проект телемедицины для СИЗО могут запустить уже в этом году

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Пилотный проект применения телемедицины в СИЗО может быть запущен уже в этом году. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил советник президента РФ Герман Клименко после встречи с представителями ФСИН и посещения больницы в СИЗО "Матросская Тишина", где может быть запущен этот проект.

"С технической точки зрения это очень просто, нет никаких проблем. Это можно сделать и завтра, и через неделю", - заметил он. По его словам, возможность оказания телеконсультаций врачей-специалистов не вызывает вопросов. "Но это режимный объект, основные проблемы надо решить на законодательном (нормативном) уровне, организационном и финансовом", - сказал Клименко.

На встрече речь шла о том, чтобы оказание медицинской помощи заключенным под стражу врачами-специалистами было в рамках средств по обязательному медицинскому страхованию. В то же время, отметил Клименко, вопрос о внедрении телемедицины в России обсуждался на протяжении 19 лет, и его удалось сдвинуть с мертвой точки за год.

"Я не вижу здесь никаких проблем. Процедура технически отработана, здесь нет никакой фантастики. Фантастикой станет, если это будет работать в системе учреждений ФСИН, - заметил Клименко. - Это вполне реально, если там нет никаких подводных камней. А их, я думаю, особо нет".

Отвечая на вопрос, возможен ли пилотный проект применения телемедицины в московских СИЗО, он сказал: "Я думаю, если договоримся, то все будет".

ФСИН готова к телемедицине

В свою очередь участвовавшая во встрече заместитель главы медицинского управления ФСИН России Ирина Ларионова считает, что "на сегодняшний день это реально". По ее словам, для ФСИН актуальна тема снижения числа караулов, с которыми заключенных отправляют на медобследования в больницы. Введение телемедицины, заметила она, приведет к сокращению сроков постановки диагнозов, повысит их качество, поскольку позволит привлекать специалистов узкого профиля. "Это особенно актуально в СИЗО, где большой поток подследственных, и иногда требуется большая скорость сразу поставить диагноз и вовремя принять решение о лечении", - сказала она.

"Если мы сможем включиться в этот проект, мы готовы рассмотреть возможности создания специального кабинета, оснастить его оборудованием с защищенными каналами связи с учетом защиты персональных данных, необходимостью сохранения врачебной тайны", - заметила представитель ФСИН. В службе готовы даже предусмотреть возможность закодировать личность пациента, участвующего в консультировании путем телемедицины.

По мнению представителя медслужбы ФСИН, важно определить многопрофильные медучреждения, которые были бы готовы оказывать широкий спектр медицинской помощи с помощью телемедицины. По ее словам, в числе регионов, где в первую очередь могла бы развиваться телемедицина, - Москва, Московская область и Санкт-Петербург.