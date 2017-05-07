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В Ташкенте открылась выставка ретро автомобилей, посвященная Дню Победы

Общество
7 мая, 11:15 UTC+3 ТАШКЕНТ /Корр. ТАСС, Валерий Бирюков

На выставке будет представлено 30 классических автомобилей и 10 классических мотоциклов

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ТАШКЕНТ, 7 мая. /Корр. ТАСС Валерий Бирюков/. Выставка ретро автомобилей, посвященная 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, открывается в воскресенье в столице Узбекистана, она напомнит, на чем ездили победители в самом страшном и разрушительном конфликте в истории человечества.

"На выставке будет представлено 30 классических автомобилей и 10 классических мотоциклов", - рассказали ТАСС организаторы экспозиции, представители клуба автомобилистов Ретро.Uz.

Украшением смотра, несомненно, станет легендарная полуторка ГАЗ-АА, самый массовый автомобиль Красной армии. Простота и надежность конструкции позволяли эксплуатировать его в самых суровых условиях бездорожья и морозов.

Еще одной звездой выставки станет известный трудяга ГАЗ-67Б, или как его ласково называли фронтовики "Иван- Виллис". Это прозвище советский внедорожник получил за сходство с американским джипом Willis MB. Автомобиль надежно работал в любую погоду на любой местности, чем заслужил всеобщее уважение. После окончания войны ГАЗ-67Б широко использовался в Советской армии и народном хозяйстве, его производство на конвейере Горьковского автомобильного завода продолжалось до конца 1953 года.

На смотре представят также Победу М20-Б (кабриолет), ее производили с 1950 по 1955 год, с конвейера сошло всего 14667 экземпляров этих красавиц. Любителей старины привлечет Волга ГАЗ-21, известная по невероятно популярному в свое время кинофильму "Берегись автомобиля". Идеально отреставрированный Москвич-400 1950 года выпуска приедет своим ходом из древнего Самарканда. За рулем раритетного автомобиля будет Галина Цигикало, известная в республике женщина автомобилист.

Посетители также смогут увидеть самые популярные модели советских мотоциклов, включая ИЖ-350 1947 года выпуска, первые модификации мотоциклов "Восход", "Минск", мотороллеров "Вятка", "Электрон", веломоторов ЗИФ-77.

В апреле-мае текущего года в Узбекистане уже состоялись десятки выставок, круглых столов, конференций, концертов, викторин, посвященных победе советского народа в Великой Отечественной войне. В столице 9 мая на территории мемориального комплекса "Братские могилы", где похоронены умершие в военных госпиталях фронтовики, пройдет торжественное возложения веков, концерт-реквием военного оркестра, массовые гуляния. Все населенных пункты республики в этот день украсят символикой военных лет, будут звучать популярные военные мелодии и песни. Все без исключения ветераны и желающие будут приглашены за праздничные дастарханы. Впервые за годы независимости в честь Дня Победы в Ташкенте будет произведен торжественный салют.

Из 6,5 млн человек, проживавших в Узбекистане до войны, 1,5 млн ушли на фронт. Домой не вернулись 420 тыс. узбекистанцев, 640 тыс. получили ранения. За годы войны 120 тыс. узбекистанцев были награждены орденами и медалями. Звание Героя Советского Союза было присвоено 280-ти выходцам из Узбекистана, 82 воина стали полными кавалерами ордена Славы. С 1941 по 1945 год в республику эвакуировали около 1,5 миллиона человек, около 300 тыс. детей, в том числе детей блокадников.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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