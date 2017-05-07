Тише едешь - дальше будешь: ВОЗ опубликовала доклад о причинах смертности в ДТП

ЖЕНЕВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Скорость автомобиля может быть и благом, и злом: она сокращает время перевозки, но одновременно увеличивает вероятность аварии, а при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) усугубляет тяжесть последствий. Кроме того, скорость "усиливает загрязнение окружающей среды и шум, а также неблагоприятно влияет на условия жизни в городских районах". Об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в докладе "Регулирование скорости", опубликованном в преддверии проводимой 8-14 мая Четвертой Глобальной неделей безопасности дорожного движения ООН.

Травматизм и смертность на дорогах - проблема общемировая, напоминает организация. В результате ДТП ежегодно погибает около 1,25 млн человек. Это главная причина смерти среди молодежи в возрасте 15-29 лет. Страдают не только люди, но и экономика государств, которая теряет из-за ДТП от 3 до 5% ВВП.

Смертность в результате дорожных аварий распределяется в мире неравномерно: 90% всех случаев с летальным исходом приходится на страны со средним и низким уровнем дохода на душу населения. Риск гибели в значительной степени зависит от места проживания: в Европе на 100 тыс. жителей приходится меньше всего смертей в ДТП (9,3), тогда как в Африке этот показатель особенно высок (26,6). В целом, в мире в 49% случаев во время автоаварий гибнут "уязвимые участники дорожного движения - пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты".

Авторы доклада подчеркивают, что именно скорость "лежит в основе дорожно-транспортного травматизма", и ее превышение характерно для все стран. В частности, исследование, проведенное в государствах ОЭСР, показало, что в среднем в 40-50% водителей (в некоторых случаях - до 80%) превышают установленные ограничения скорости. Аналогичная картина характерна и для стран со средними и низкими доходами.

С увеличением средней скорости возрастает вероятность аварии, которая может привести к травмам. В частности, ее увеличение на 1 км/ч "влечет за собой рост количества случаев автокатастроф с летальным исходом на 4-5%". При этом для взрослого пешехода, сбитого автомобилем, который двигался со скоростью 50 км/ч, вероятность гибели составляет менее 20%, тогда как если удар произошел на скорости 80 км/ч, то почти 60%.

Правительства и местные власти при определении разрешенного скоростного режима "нередко сталкиваются с трудностями, пытаясь сбалансировать мобильность и безопасность". По мнению экспертов ВОЗ, необходимо "в первую очередь исходить из интересов безопасности". Среди мер, снижающих скорость, они называют строительство дорог с кольцевыми развязками, искусственными неровностями, боковыми выступами и звуковыми полосами.

"Передовой опыт свидетельствует, что когда моторизованный транспорт сосуществует с пешеходами и велосипедистами, скорость движения не должна превышать 30 км/ч", - говорится в докладе. В качестве положительного примера приведен опыт Нью-Йорка, где на 1500 перекрестках было установлено сигнальное оборудование с обратным отсчетом для пешеходов, дополнительно созданы 75 зон с ограничением скорости до 32 км/ч в окрестностях школ, обеспечено соблюдение законов о скоростном ограничении в основных транспортных коридорах. В итоге количество случаев ДТП сократилось на 25-51%.

"Чтобы ограничения эффективно выполняли свою роль, необходимо обеспечить их соблюдение", - подчеркивают авторы доклада. При этом "во многих странах - особенно там, где ранее законы не сопровождались обеспечением их соблюдения - могут потребоваться особенно очевидные и интенсивные меры по обеспечению соблюдения законов, чтобы убедить население в том, что нарушение в будущем с большой вероятностью может привести к незамедлительному взысканию". Необходимо донести до водителей мысль, что превышение скорости "является незаконным и неприемлемым и идет вразрез с интересами общества", уверены в ВОЗ.

Повышению безопасности дорожного движения могут способствовать новые технологии. Среди таковых в докладе названа, в частности, интеллектуальная система обеспечения рекомендованного скоростного режима (Intelligent Speed Assistance, ISA), предупреждающая автомобилиста о том, что он двигается слишком быстро. Кроме того, помочь шоферу избежать столкновения на дороге может система автономного экстренного торможения (Auto Emergency Braking, AEB).

Эксперты подчеркивают, что ускоренной установки бортовых технологий безопасности "можно достичь за счет регулятивных мер со стороны правительства или за счет добровольных обязательств производителей". К примеру, в США 20 производителей автомобилей, представляющих 99% национального рынка, взяли на себя обязательство не позднее 2022 года включить AEB в список стандартных характеристик всех новых машин.

В ВОЗ высказываются за разработку государствами "всеобъемлющего комплексного набора мер для регулирования скорости". Речь идет, в частности, об "аргументированном ограничении, обеспечении исполнения законов, инженерных решениях и просвещении".