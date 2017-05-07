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В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы

Общество
7 мая, 11:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

В этом году участие в параде принимают около 10 тыс. человек, 114 единиц наземной техники и 72 воздушных судна

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Генеральная репетиция парада Победы закончилась на Красной площади в Москве. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, над центром столицы пролетела шестерка штурмовиков Су-25 с дымами цвета российского флага, традиционно завершающая праздничное мероприятие.

Во время генеральной репетиции парада Победы проверяется слаженность всех пеших расчетов, синхронность их шага, время прохода наземной техники и пролета авиации. Дистанции между каждым военнослужащим в парадных "коробках", временные интервалы между боевыми машинами и танками, а также самолетами и вертолетами в небе над Москвой строго выверяются и при необходимости корректируются. В этом году участие в параде Победы принимают около 10 тыс. человек, 114 единиц наземной техники и 72 воздушных судна.

В начале репетиции министр обороны РФ Сергей Шойгу, который будет принимать парад 9 мая, совершил объезд пеших расчетов на площади. Вместе с ним перед строем следовал и командующий парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков. В составе парадных расчетов по главной площади страны прошли отряды юнармейцев, девушки - курсанты Военной академии связи имени Буденного и Военно-космической академии имени Можайского, морпехи-североморцы, кремлевские курсанты.

После прохождения парадных "коробок" на Красную площадь выехала военная техника. Танки, бронеавтомобили, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, самоходные гаубицы, зенитные ракетные комплексы различных типов слаженно проследовали по брусчатке Красной площади от Исторического музея к собору Василия Блаженного и далее по Васильевскому спуску. Для того чтобы гусеницы многотонных машин не испортили городской асфальт, их традиционно "обувают" в специальные накладки.

Особо выделялись на Красной площади своей бело-серой "арктической" раскраской зенитные ракетные комплексы "Тор- М2ДТ" и ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СА" на базе двухзвенного вездехода повышенной проходимости. Новички парада прошли так же слаженно, как и его постоянные участники - зенитные ракетные системы С-400 и автономные пусковые установки новейшего ракетного комплекса "Ярс". Замкнула парадный строй техники боевая машина пехоты на платформе "Бумеранг" с флагами видов Вооруженных сил РФ.

Воздушную колонну возглавил самый большой в мире военно- транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех Ми-8. Прошли четверки вертолетов Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35, следом за ними проследовала ударная группа из пяти самолетов Дальней авиации, возглавляемая стратегическим ракетоносцем Ту-160.

В репетиции приняли участие стратегические бомбардировщики Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-З0СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130. Авиагруппы "Стрижи" и "Русские витязи" пролетели в традиционном построении из девяти самолетов "Кубинский бриллиант".

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