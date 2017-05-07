Салюков: участники парада Победы в Москве достигли хорошей слаженности

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади показала, что российские военнослужащие добились хорошей слаженности и готовы к 9 мая. Об этом журналистам заявил командующий парадом, главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.

"Проведенные тренировки позволили достигнуть высокой слаженности действий военнослужащих и единства парадных расчетов. Личный состав готов к участию в военном параде, который по традиции состоится 9 мая в 10 часов утра", - сказал он.

Нештатных ситуаций при подготовке к военному параду на Красной площади в честь 72-й годовщины Великой Победы нет, сообщил Салюков. "Все предусмотрено. У нас отработан алгоритм подготовки", - сказал главком Сухопутных войск .

"Кстати, будут определенные нюансы по решению министра обороны, будут дополнения к парадной форме одежды. Увидите", - сообщил Салюков. "Форма одежды будет интересная", - добавил он.

Салюков отметил, что в тренировке приняли участие все участники военного парада: пешая, механизированная и авиационная колонны.

Главнокомандующий Сухопутными войсками уточнил, что всего в тренировке было задействовано более 10 тыс. военнослужащих и 114 единиц современного вооружения и военной техники. Авиационная часть парада представлена 72 вертолетами и самолетами Воздушно-космических сил России.