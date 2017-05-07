Салюков: участники парада Победы в Москве достигли хорошей слаженности

Футболисты "Суонси" оплатят своим болельщикам билеты на выездной матч с "Сандерлендом"Спорт 7 мая, 12:32
Минобороны опубликовало уникальные съемки тренировок авиации перед парадом Победы в МосквеОбщество 7 мая, 12:28
Чемпион России в марафоне Киселев недоволен условиями проведения соревнованийСпорт 7 мая, 12:16
Василевский займет место в воротах в матче ЧМ по хоккею с итальянцамиСпорт 7 мая, 12:06
Тренер "Гуйчжоу" обвинил бывшего футболиста "Зенита" Халка в нападении на своего помощникаСпорт 7 мая, 12:02
Пушкинский музей продлил выставку "Сокровища Нукуса" из-за зрительского интересаКультура 7 мая, 11:43
Reuters: боевики ИГ атаковали военную базу с американскими военными в ИракеМеждународная панорама 7 мая, 11:38
В Елисейском дворце готовятся к новому хозяину президентских апартаментовОбщество 7 мая, 11:34
Степан Киселев стал чемпионом России в марафонеСпорт 7 мая, 11:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади показала, что российские военнослужащие добились хорошей слаженности и готовы к 9 мая. Об этом журналистам заявил командующий парадом, главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.
"Проведенные тренировки позволили достигнуть высокой слаженности действий военнослужащих и единства парадных расчетов. Личный состав готов к участию в военном параде, который по традиции состоится 9 мая в 10 часов утра", - сказал он.
Нештатных ситуаций при подготовке к военному параду на Красной площади в честь 72-й годовщины Великой Победы нет, сообщил Салюков. "Все предусмотрено. У нас отработан алгоритм подготовки", - сказал главком Сухопутных войск .
"Кстати, будут определенные нюансы по решению министра обороны, будут дополнения к парадной форме одежды. Увидите", - сообщил Салюков. "Форма одежды будет интересная", - добавил он.
Салюков отметил, что в тренировке приняли участие все участники военного парада: пешая, механизированная и авиационная колонны.
Главнокомандующий Сухопутными войсками уточнил, что всего в тренировке было задействовано более 10 тыс. военнослужащих и 114 единиц современного вооружения и военной техники. Авиационная часть парада представлена 72 вертолетами и самолетами Воздушно-космических сил России.