В Астрахани полиция вернула ветерану Великой Отечественной войны похищенные медали

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АСТРАХАНЬ, 7 мая. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Астраханские полицейские вернули ветерану Великой Отечественной войны часть медалей, которые были похищены у него несколько дней назад. В краже подозревают женщину, которая ухаживала за ветераном, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
"У ветерана Великой Отечественной войны, 1924 года рождения, который проживает в Ахтубинске, были похищены десять медалей, в том числе " За отвагу", "За взятие Берлина". Полицейским удалось раскрыть кражу меньше чем за два дня. Сегодня часть медалей, в том числе самые ценные, были возвращены ветерану. Ему также вручили памятные подарки и поздравили с предстоящим праздником", - уточнили в пресс-службе.
По данным полиции, совершившая кражу женщина, 1955 года рождения, которая ухаживала за ветераном, дала признательные показания: по ее словам, после бытового конфликта с ветераном она похитила из его квартиры новую сковородку и медали. "При этом женщина утверждала, что награды она выбросила в мусорный бак. Полицейские проверили мусорный полигон, урны и обнаружили большую часть похищенных медалей", - отметили в пресс-службе.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 ("Кража"). В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения. Если вина женщины будет доказана, ей может грозить до трех лет лишения свободы.