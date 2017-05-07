В столице Румынии проводится кросс ветеранов VeteRUN

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БУХАРЕСТ, 7 мая. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Кросс ветеранов (VeteRUN) стартовал в парке Хэрэстрэу, который находится на севере Бухареста.
Забег, организованный министерством национальной обороны и Национальной ассоциацией ветеранов войны, проводится во второй раз, отмечается в сообщении румынского военного ведомства. Он призван стать данью уважения ветеранам войны, раненым, инвалидам и родственникам погибших во время Второй мировой войны.
В кроссе принимают участие ветераны, участники боевых действий в Афганистане, Ираке, на Западных Балканах, курсанты Национального военного колледжа "Димитрие Кантемир" из Брязы, члены детского спортивного клуба армии Steaua. В парке Хэрэстрэу открыта выставка военной техники.
По итогам кросса будут вручены премии победителям забегов по возрастным категориям, а также самым пожилым участнику и участнице. Лауреат специальной премии, учрежденной спортивным клубом TNT Brothers - возможность совершить парный прыжок с парашютом - будет определен путем жеребьевки.
Все победители смогут принять участие в программе "Военный на один день", которая осуществляется в нескольких румынских воинских частях.
В связи с кроссом в районе его проведения введены ограничения на движение автотранспорта.