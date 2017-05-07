В Льеже у могил советских солдат прошли православная панихида и акция "Бессмертный полк"

Льеж (Бельгия), 7 мая. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Православная панихида и акция "Бессмертный полк" прошли в воскресенье на могилах советских солдат на Цитадели Льеже в преддверии празднования Дня Победы. В Бельгии 9 мая - рабочий день, поэтому российская диаспора отмечает День Победы 7 мая.

После панихиды по павшим воинам представители русской общины в Бельгии, а также сотрудники российского посольства возложили цветы к советским захоронениям в Цитадели, где во время оккупации Бельгии с 1940 по 1944 годы содержались военнопленные и бойцы Сопротивления.

В акции приняли участие свыше 100 человек с георгиевскими лентами, более половины из них принесли портреты родственников-ветеранов. Шествие "Бессмертного полка" - от захоронений до памятника советским бойцам бельгийского Сопротивления, протяженностью более километра по мемориальному комплексу Цитадели завершило памятные мероприятия.

"Социальные сети сегодня помогают всем нам, выходцам из России и государств бывшего СССР в проведении таких акций, как "Бессмертный полк". В Бельгии мы организовали ее в интернет-формате в бессрочном режиме, публикуя на сайте Бельгийской федерации русскоязычных организаций (БФРО) и организаций-партнеров фотографии из архивов наших соотечественников. Это вызывает интерес и желание людей лучше узнать историю своих предков, сражавшихся и трудившихся во имя общей победы. Многие из участников акции сегодня находятся здесь, в Льеже", - рассказал ТАСС ответственный секретарь БФРО Сергей Петросов.

"Такие события сближают совершенно незнакомых людей. Портреты ветеранов, их истории и ощущение одного на всех праздника создают особую и по-человечески очень теплую атмосферу", - сказал руководитель Российского центра науки и культуры в Брюсселе Александр Разумов.

Сегодня здесь остался лишь мемориальный комплекс: дверь камеры, откуда выводили приговоренных к смерти, низкий и темный сводчатый коридор, по которому их вели, и внутренний дворик со следами от пуль на кирпичной стене, где бойцов Сопротивления расстреливали автоматчики. Теперь у "расстрельной стены" в ряд, как стояли приговоренные к казни, растут деревья, а вокруг Цитадели разбит парк.

Всего в Цитадели Льежа за годы оккупации были расстреляны 1,5 тыс. человек, на сегодня установлены имена свыше 400 погибших здесь советских солдат и офицеров. На территории комплекса находятся 32 установленных советских захоронения. По всей территории Бельгии похоронены свыше 300 советских граждан. В основном - это советские военнопленные или граждане СССР, вывезенные во время войны на работы в шахтах Валлонии. Многие из них бежали из плена и присоединялись к отрядам бельгийского Сопротивления.