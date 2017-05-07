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Около 300 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Стамбуле

Общество
7 мая, 17:46 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров

Акция прошла на острове Халки при поддержке генерального консульства РФ в Стамбуле

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АНКАРА, 7 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Около 300 россиян собрались в Стамбуле на острове Халки (Хейбелиада), чтобы почтить память своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. Мероприятие было организовано при поддержке генерального консульства РФ в Стамбуле.

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"Сегодня на острове Хейбелиада при поддержке нашего генконсульства и Российского общества просвещения, культурного и делового сотрудничества прошла акция "Бессмертный полк". Наши соотечественники проявили большой интерес к этой акции, которая в эти дни проходит во многих странах мира. Был генеральный консул, пришло около 300 человек", - сказал корр. ТАСС пресс-атташе генконсульства Сергей Лосев.

Многие россияне пришли семьями, с детьми. Было организовано небольшое шествие на острове. Десятки человек, на одежде которых были видны георгиевские ленточки, несли фотографии своих родителей, дедов и прадедов, которые сражались на фронтах Великой Отечественной. Как сказал один из участников акции, "важно не забывать подвиг, который совершили наши предки в те страшные годы, и очень правильно, что подобные акции памяти проходят не только в России, но и по всему миру".

На острове находится памятник русским воинам, погибшим в турецком плену во время Русско-турецкой войны 1828-1829 гг. Кроме того, здесь 1 октября 1844 года была открыта духовная семинария, которая являлась основной теологической школой, местом подготовки кадров для Греческой православной церкви. Ее выпускником является нынешний патриарх Константинопольский Варфоломей. С 1971 года она, однако, прекратила работу по распоряжению властей Турции.

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