Крымчане встретили ветеранов из Армении, освобождавших Крым от фашистов

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая./Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Семерых ветеранов Великой Отечественной войны, участвовавших в освобождении Крыма от фашистских захватчиков, встретили 7 мая вечером в симферопольском аэропорту жители города и представители крымской армянской общины. Ветераны прилетели специально для того, чтобы принять участие в торжествах по случаю Дня Победы в городе-герое Севастополе, который они освобождали в мае 1944 года.

Зурна, дудук и победный танец кочари

Один из ветеранов, 91-летний Саргсян Москов из города Гюмри, который освобождал крымскую землю 73 года назад, не удержался и пустился в пляс под звуки национальных духовых инструментов - зурны и дудука. Крымская армянская община встречала ветеранов с музыкальным сопровождением и с традиционным, специально испеченным по этому случаю лавашем.

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"Я не был здесь столько лет, не удержался. Ноги сами понесли в пляс. Это наш национальный, победный танец - кочари. Мы его танцевали у рейхстага в Берлине в 1945 году", - рассказал ветеран, который до этого опирался на руку сына, сопровождавшего его в поездке в Крым.

Приехавшие ветераны воевали в составе 89-й Таманской стрелковой дивизии, которая была сформирована в Армянской ССР в Ереване и участвовала в боях на Кавказе, освобождении Кубани. Затем была Керчь и штурм Севастополя, который немцы превратили в мощный оборонительный район.

Тройной праздник

Для почетного гражданина Севастополя Андраника Геворкяна из армянского Апарана 9 мая - это День Победы, день освобождения города-героя в мае 1944 года, а также личный праздник. Именно 9 мая он празднует и свой день рождения. В этом году в 96-й раз.

"Уже в третий раз я приезжаю в Крым, в прошлом году, а для меня это символично, я праздновал 95-летие именно в Севастополе, в городе, который мы освобождали", - сказал он корреспонденту ТАСС.

По словам Геворкяна, вспоминать о тех боях особо не хочется, поскольку там погибло много его друзей. "Я не покривлю душой, если скажу, что было очень много погибших, их было очень много, как наших, так и немцев", - вспоминает он.

На долю 89-й Таманской, 414-1 Анапской и 318-й Новороссийской дивизий, которые формировались в Закавказье, выпал штурм высоты Горная, которая наряду с легендарной Сапун-горой, была одной из ключевых высот к доступу в Севастополь.

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Только за три дня штурма с 7 по 9 мая 1944 года из состава этих дивизий погибло более двух тысяч военнослужащих.

"Немцы засели на вершине, вся гора была хорошо укреплена, это и траншеи и ДОТы, минные поля и постоянный обстрел, а мы наступали наверх. Понятно, что потери были очень большими. Но у нас был такой настрой, что врага выбивали из всех щелей", - отметил Геворкян.

Ветеран подчеркнул, что всегда с радостью приезжает в Крым. "Это для меня всегда радостный момент. Это всегда радость, тут прекрасные люди, которые, самое главное, помнят и чтят подвиг и память ветеранов. В Крыму мы чувствуем себя как дома", - сказал он.

Забытые герои

Вартан Григорян - крымский краевед, более трех лет исследует путь 89-й стрелковой дивизии. Он сам родом из Нагорного Карабаха, живет в Симферополе с 1989 года, где окончил высшее военно-политическое училище, долгое время работал в уголовном розыске.

"Для меня это и личное. Мой дед тоже участвовал в освобождении Крыма, был артиллеристом, награжден. И с детства мы знали, что в боях на Крымском полуострове с 1941 по 1944 годы в составе Красной армии погибло и пропало без вести более 50 тысяч армян. Я не мог не затронуть одну из неизвестных страниц своего народа", - отметил он.

Энтузиаст, он буквально по крупицам, восстановил пока историю только одной дивизии, в которой более 80 процентов личного состава составляли выходцы из Армянской ССР.

При штурме высоты Горная, по официальным данным, в составе Таманской дивизии погибло 250 человек, за два дня. Но на самом деле, их было 321 - поскольку более 50 воинов считались пропавшими без вести. Григорян установил имена всех, кто погиб при штурме той высоты в 1944 году.

"Это была долгая и кропотливая работа. Работа с архивами, мемуарами, воспоминаниями, встречи с ветеранами и их потомками. И так по кирпичику, складывалась общая картина. И я их всех установил, в том числе и тех, кто умер в госпитале от ран в июне-августе 1944 года", - рассказал краевед.

Поисковая работа на этом не закончилась. Далее началась долгая переписка с родными и близкими из Армении, которые даже не знали до сих пор о судьбе своих отцов, сыновей, которые погибли в Крыму. "В этом помогла мне жительница Симферополя - Зоя Чернышова, которая почти круглые сутки по социальным сетям разыскивала родных и близких и нашла этих родственников", - добавил Григорян.

Сегодня в Крым из Армении приехали также более 100 человек, прадеды, деды и отцы которых освобождали Крым и Севастополь. В этом им оказали помощь и представители севастопольской общественной организации "Победа". Ее представитель Антон Марамыгин, подчеркнул, что это важный момент в патриотическом воспитании.

"Ветеранов Великой Отечественной становится все меньше и меньше, к сожалению. При поддержке армянской общины Крыма мы пригласили в Севастополь как ветеранов из Армении, так и потомков тех, кто город освобождал. Будут организованы поездки по местам боевой славы и встречи с горожанами, а также с юными севастопольцами", - сообщил он.

Кроме того, на высоте Горная в присутствии ветеранов пройдет реконструкция ее взятия. А в День Победы, 9 мая, ветераны из Армении проедут по площади имени Нахимова в Севастополе в раритетных автомобилях "Победа" и лимузинах "ЗиМ".

Освобождение Крыма

8 апреля 1944 года советские войска начали Крымскую стратегическую наступательную операцию по освобождению полуострова от немецко-фашистских захватчиков. Первым из крымских городов в этот день был освобожден Армянск. 11 апреля был освобожден Джанкой, затем Керчь. 13 апреля советские войска освободили Феодосию, Симферополь, Евпаторию и Саки, 14 апреля - Судак, 15 апреля - Алушту, а 16 апреля вышли к Севастополю, который был освобожден 9 мая 1944 года.