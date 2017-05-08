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Координатор "Бессмертного полка" в Пекине: акция сплачивает жителей бывшего СССР и Китая

Общество
8 мая, 3:04 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев

Елена Тимофеева добавила, что в акции в китайской столице кроме граждан РФ и КНР примут участие также выходцы из стран СНГ

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ПЕКИН, 8 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Акция "Бессмертный полк" позволяет еще сильнее сплотить жителей бывшего СССР и Китая. Об этом сообщила ТАСС координатор акции в Пекине Елена Тимофеева.

"Мы проводим акцию второй год подряд и убедились, что "Бессмертный полк" позволяет еще сильнее сплотить жителей как бывшего СССР, так Китая", - сказала она. "Китайские солдаты сражались вместе с нашими советскими воинами. И все знают, что после победы в Берлине были еще бои в Маньчжурии, после которых закончилась война", - напомнила координатор.

По словам Елены, в акции кроме граждан России и КНР участие также примут выходцы из стран СНГ. "Высокую активность проявляют представители Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Украины", - подытожила она.

Шествие "Бессмертный полк" пройдет в Пекине 9 мая, в рамках празднования 72-й годовщины Дня Победы. Памятные мероприятия состоятся на территории пекинского парка "Чаоян", в галерее искусств "Цзиньтай". Центральным событием станет шествие колонны "Бессмертный полк" по территории парка с подходом к скульптуре "Советский Сокол" - собирательному образу советского летчика. Участники мероприятия минутой молчания почтут память героев войны и запустят в небо воздушные шары с символикой акции.

Шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в Томске в 2007 году. В рамках этой акции участники несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Шествие проводится в День Победы в России и других странах, в сентябре 2015 года было зарегистрировано общественное движение "Бессмертный полк России". В 2016 году в акции приняли участие порядка 16 млн жителей России, а также потомки фронтовиков более чем в 50 странах мира.

В Пекине впервые шествие "Бессмертный полк" было организовано в 2016 году, в парке "Наньгуань". В 2017 году акция проводится при поддержке посольства России в КНР, Русского клуба в Пекине и галереи искусств "Цзиньтай".

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