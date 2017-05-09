Праздничный салют в честь 72-й годовщины Победы. Видеотрансляция

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В городе-герое Москве начался праздничный артиллерийский салют в ознаменование 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Небо над столицей украшают около 10 тыс. фейерверочных выстрелов. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение 10 минут из 72 салютных установок и 18 артиллерийских орудий будет произведено 30 залпов.
Салютные установки размещены в 16 точках в Москве.