Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посвященная Великой Отечественной войне фотовыставка открылась в Киргизии

Общество
8 мая, 13:43 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай

На выставке представлены около 100 работ местных фотографов, все экспонаты повествуют о событиях военных лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

БИШКЕК, 8 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Фотовыставка "Праздник со слезами на глазах", приуроченная к 72-й годовщине Победы и рассказывающая о событиях времен Великой Отечественной войны, открылась на центральной площади Ала-Тоо ("Пестрые горы") столицы Киргизии. Об этом корр. ТАСС рассказали в мэрии города.

"На выставке представлены около 100 работ известных наших фотографов", - отметили в мэрии. По словам ее сотрудников, все без исключения отобранные экспонаты повествуют о событиях военных лет. "Мы постарались собрать для "Праздник со слезами на глазах" фотографии, которые наиболее ярко, динамично и четко свидетельствуют о тех трагических, тяжелых временах нашей истории. И одновременно о радостных минутах, например, моменте объявления о победе над фашизмом и возвращениях мужчин с фронтов на родину", - пояснили в городской администрации.

Ее представители утверждают, что в первую очередь выставка ориентирована на молодое поколение жителей республики. "Наше старшее поколение хорошо знает о военном периоде истории еще из рассказов своих родственников, ветеранов и так далее. Для молодежи Великая Отечественная - это нечто давно произошедшее, поэтому надо сделать все возможное, чтобы молодые люди всегда помнили о героизме предков, гордились ими и старались быть похожими на них", - уверены в мэрии.

В понедельник по ее инициативе в Бишкеке также состоится концерт звезд эстрады и оперного искусства республики, которые исполнят перед зрителями песни военных лет. Все собранные во время концерта средства будут переданы ветеранам страны.

Предстоящий День Победы в столице Киргизии отметят шествием "Бессмертный полк", митингом с участием первых лиц государства на площади Победы, концертом для ветеранов и тружеников тыла, а также грандиозным салютом.

В 1941-1945 годах на фронт из Киргизии, где на тот момент насчитывалось около миллиона жителей, ушли 360 тыс. человек, из которых 130 тыс. погибли в боях с фашистами. Именно из уроженцев республики и соседнего Казахстана была сформирована легендарная дивизия под командованием генерала Ивана Панфилова, которая проявила мужество и героизм при обороне Москвы зимой 1941-1942 годов. На сегодняшний день в республике проживают около 640 ветеранов Великой Отечественной войны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Где в Москве посмотреть салют 9 мая
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
20
Танки с судьбой: как оживают машины, погибшие 75 лет назад
Участники акции памяти "Бессмертный полк", Нью-Йорк, 7 мая
13
От Кувейта до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" идет по всему миру
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эмманюэль Макрон стал самым молодым президентом Франции
2
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
3
СМИ: Захарченко обвинил Киев в организации взрывов в районе комплекса Саур-Могила
4
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
5
СМИ: в ДНР перед началом торжеств по случаю Дня Победы прогремел взрыв
6
Секретный орбитальный самолет ВВС США X-37B вернулся на Землю после двух лет в космосе
7
В Ростовской области похищен трехлетний ребенок
Темы дня
Загрузка...
Реклама