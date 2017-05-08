Посвященная Великой Отечественной войне фотовыставка открылась в Киргизии

БИШКЕК, 8 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Фотовыставка "Праздник со слезами на глазах", приуроченная к 72-й годовщине Победы и рассказывающая о событиях времен Великой Отечественной войны, открылась на центральной площади Ала-Тоо ("Пестрые горы") столицы Киргизии. Об этом корр. ТАСС рассказали в мэрии города.

"На выставке представлены около 100 работ известных наших фотографов", - отметили в мэрии. По словам ее сотрудников, все без исключения отобранные экспонаты повествуют о событиях военных лет. "Мы постарались собрать для "Праздник со слезами на глазах" фотографии, которые наиболее ярко, динамично и четко свидетельствуют о тех трагических, тяжелых временах нашей истории. И одновременно о радостных минутах, например, моменте объявления о победе над фашизмом и возвращениях мужчин с фронтов на родину", - пояснили в городской администрации.

Ее представители утверждают, что в первую очередь выставка ориентирована на молодое поколение жителей республики. "Наше старшее поколение хорошо знает о военном периоде истории еще из рассказов своих родственников, ветеранов и так далее. Для молодежи Великая Отечественная - это нечто давно произошедшее, поэтому надо сделать все возможное, чтобы молодые люди всегда помнили о героизме предков, гордились ими и старались быть похожими на них", - уверены в мэрии.

В понедельник по ее инициативе в Бишкеке также состоится концерт звезд эстрады и оперного искусства республики, которые исполнят перед зрителями песни военных лет. Все собранные во время концерта средства будут переданы ветеранам страны.

Предстоящий День Победы в столице Киргизии отметят шествием "Бессмертный полк", митингом с участием первых лиц государства на площади Победы, концертом для ветеранов и тружеников тыла, а также грандиозным салютом.

В 1941-1945 годах на фронт из Киргизии, где на тот момент насчитывалось около миллиона жителей, ушли 360 тыс. человек, из которых 130 тыс. погибли в боях с фашистами. Именно из уроженцев республики и соседнего Казахстана была сформирована легендарная дивизия под командованием генерала Ивана Панфилова, которая проявила мужество и героизм при обороне Москвы зимой 1941-1942 годов. На сегодняшний день в республике проживают около 640 ветеранов Великой Отечественной войны.