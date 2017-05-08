Президент Словакии возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям

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БРАТИСЛАВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент Словакии Андрей Киска возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям - танку Т-34, установленному на постаменте при въезде в восточнословацкое село Калинов. В церемонии почтения памяти красноармейцев принимали участие руководители администрации главы государства, представители местных властей, российские, украинские и чешские дипломаты. Главным и самым почетным гостем стал участник боев за освобождение Чехословакии, ветеран-фронтовик из России Николай Мельников.
"Вновь приветствую вас на словацкой земле. Спасибо вам за то, что вы для нас сделали", - сказал по-русски Андрей Киска, обращаясь к 95-летнему кавалеру многих боевых наград, закончившему Вторую мировою войну в Братиславе.
Глава государства и Николай Мельников совместно поклонились светлой памяти павших в боях за свободу словацкого народа красноармейцев.
Чествование советских фронтовиков продолжится в Калинове. Они пройдут у памятника Освобождения Чехословакии от фашизма. Андрей Киска там вручит награды Николаю Мельникову и 94-летнему россиянину, генерал-лейтенанту ВВС в отставке Виталию Викторовичу Рыбалко. Боевой летчик, начавший в 1941 году сбивать фашистов в небе над Москвой, по состоянию здоровья не смог приехать в Словакию. Награду ему передаст посол РФ в Словакии Алексей Федотов.
Калинов стал первым словацким населенным пунктом, освобожденным Красной Армией. Фашисты оттуда были выбиты 21 сентября 1944 года воинами Первой гвардейской армии. Это село в отмечаемый сегодня в Словакии государственный праздник - День Победы над фашизмом - стало центром торжественных мероприятий в республике.