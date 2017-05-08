В Астане почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны

АСТАНА, 8 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Памятная церемония в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, прошла в столице Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Астаны.

"На городской площади в честь памяти павших солдат в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоялось построение колонны и демонстрация военизированной техники БТР-80. Наряду с государственным флагом Казахстана были подняты знамена трех дивизий, формировавшихся в Астане: 72-й Гвардейской Красноградской стрелковой дивизии, 310-й Новгородской стрелковой дивизии и 387-й Перекопской стрелковой дивизии", - говорится в сообщении.

Автоколонна проехала по главным улицам города, а затем прибыла на центральное кладбище, где собрались ветераны Великой Отечественной войны, воины-афганцы, члены общественного совета, представители ветеранских организаций, духовенства города, воспитанники республиканской военной школы "Жас Улан" и родные фронтовиков.

Под сопровождение духового оркестра столичной филармонии воины десантно-штурмовой бригады, ветераны войны и представители общественности возложили гирлянды Славы к обелиску памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

"Ежегодно 8 мая мы встречаемся у обелиска, отдавая дань памяти павшим воинам в Великой Отечественной войне. Ветеранов, к сожалению, из года в год становится все меньше и меньше, но каждый из вас нам дорог. Благодаря серьезной системной поддержке главы государства ветераны не только в День Победы, но и в течение всего времени окружены заботой и вниманием", - сказал в ходе церемонии заместитель акима (мэра) Астаны Ермек Аманшаев.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших воинов, после чего прозвучал трехкратный оружейный салют. "Каждый второй казахстанец, ушедший на фронт, не вернулся с поля битвы. Эта победа досталась нам очень большой ценой. Самое главное, чтобы мы, потомки победителей, сохранили память о тех, кто ценой своей жизни даровал нам победу", - отметил председатель общественного совета Астаны Сансызбай Есилов.

После торжественной части мероприятия для фронтовиков и участников марша организовали традиционную полевую кухню с угощениями.