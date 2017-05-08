Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Астане почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Общество
8 мая, 13:58 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

После торжественной части мероприятия для фронтовиков и участников марша организовали традиционную полевую кухню с угощениями

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 8 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Памятная церемония в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, прошла в столице Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Астаны.

"На городской площади в честь памяти павших солдат в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоялось построение колонны и демонстрация военизированной техники БТР-80. Наряду с государственным флагом Казахстана были подняты знамена трех дивизий, формировавшихся в Астане: 72-й Гвардейской Красноградской стрелковой дивизии, 310-й Новгородской стрелковой дивизии и 387-й Перекопской стрелковой дивизии", - говорится в сообщении.

Автоколонна проехала по главным улицам города, а затем прибыла на центральное кладбище, где собрались ветераны Великой Отечественной войны, воины-афганцы, члены общественного совета, представители ветеранских организаций, духовенства города, воспитанники республиканской военной школы "Жас Улан" и родные фронтовиков.

Под сопровождение духового оркестра столичной филармонии воины десантно-штурмовой бригады, ветераны войны и представители общественности возложили гирлянды Славы к обелиску памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

"Ежегодно 8 мая мы встречаемся у обелиска, отдавая дань памяти павшим воинам в Великой Отечественной войне. Ветеранов, к сожалению, из года в год становится все меньше и меньше, но каждый из вас нам дорог. Благодаря серьезной системной поддержке главы государства ветераны не только в День Победы, но и в течение всего времени окружены заботой и вниманием", - сказал в ходе церемонии заместитель акима (мэра) Астаны Ермек Аманшаев.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших воинов, после чего прозвучал трехкратный оружейный салют. "Каждый второй казахстанец, ушедший на фронт, не вернулся с поля битвы. Эта победа досталась нам очень большой ценой. Самое главное, чтобы мы, потомки победителей, сохранили память о тех, кто ценой своей жизни даровал нам победу", - отметил председатель общественного совета Астаны Сансызбай Есилов.

После торжественной части мероприятия для фронтовиков и участников марша организовали традиционную полевую кухню с угощениями.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
Страны
Казахстан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Где в Москве посмотреть салют 9 мая
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
20
Танки с судьбой: как оживают машины, погибшие 75 лет назад
Участники акции памяти "Бессмертный полк", Нью-Йорк, 7 мая
13
От Кувейта до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" идет по всему миру
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эмманюэль Макрон стал самым молодым президентом Франции
2
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
3
СМИ: Захарченко обвинил Киев в организации взрывов в районе комплекса Саур-Могила
4
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
5
СМИ: в ДНР перед началом торжеств по случаю Дня Победы прогремел взрыв
6
Секретный орбитальный самолет ВВС США X-37B вернулся на Землю после двух лет в космосе
7
В Ростовской области похищен трехлетний ребенок
Темы дня
Загрузка...
Реклама