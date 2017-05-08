В Алеппо раздали георгиевские ленточки

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АЛЕППО /Сирия/, 8 мая. /ТАСС/. Русскоязычная община сирийского Алеппо провела акцию "Георгиевская ленточка" - всем желающим раздали ленточки и инструкции, объясняющие значение этого символа. Акция прошла на одной из центральных площадей Алеппо - здесь члены общины раздали несколько десятков ленточек.
"9 мая для нас является святым днем, праздником. До войны наша диаспора и община, конечно, отмечала этот праздник. Но во время войны не было такой возможности. Теперь, после освобождения Алеппо от боевиков, у нас такая возможность появилась. Мы с удовольствием рады поделиться с нашими сирийскими друзьями частью нашей истории - георгиевской ленточкой", - рассказала журналистам председатель русскоязычной общины Алеппо Наталья Троцкая.
Организаторы акции вместе с георгиевскими ленточками раздали листовки на арабском языке, объясняющие, что означает этот символ и как его можно носить. Прохожие - и молодежь, и люди старшего поколения - с удовольствием брали ленточки и повязывали на одежду и запястье рук.
Один из прохожих, Наим Куса, рассказал, что каждый год по телевизору смотрит Парад Победы в Москве на Красной площади. "Это завораживает. Мы гордимся мощью российской армии, которая сейчас помогает нам противостоять терроризму, современному фашизму", - сказал он.
Еще одна участница, Зейна Беляль, пояснила журналистам: "Я знаю, что для наших русских друзей это великий праздник, День Победы над фашизмом, над злом. Россия всегда была защитником и помощником угнетенным народам. И сейчас Россия защищает нас, когда остальные страны объединились против нас".
Подобная акция прошла в Алеппо впервые. Вечером в понедельник 8 мая организаторы надеются раздать еще несколько сотен ленточек в городском университете. Ранее она уже была проведена в Дамаске и Латакии. В русскоязычной общине надеются, что акция станет традиционной.