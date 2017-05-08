Первый снег в начале мая: пользователи соцсетей о похолодании в Москве

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8 мая в Москве выпал снег. Синоптики сообщают, что месячная норма осадков в столице за ночь была покрыта на 20% и прогнозируют холодную погоду со снегопадом и на 9 мая. Температура в Москве составляет на данный момент 4-6 градусов тепла, а ночью ожидается похолодание и гололедица. Пользователи соцсетей обсуждают неожиданное похолодание и делятся фотографиями заснеженной весенней столицы.
В целом жители города не теряют праздничный настрой, но отмечают, что без перчаток все-таки холодно.
Все в Москве хорошо))) но перчаток явно не хватает))) pic.twitter.com/fV2cxlUdPV— Оксана Филиппова (@voksana4) 8 мая 2017 г.
Некоторые даже пытаются организовать развлечения, соответствующие погодным условиям.
Есть, конечно, и те, кто считает нынешнюю погоду аномальной, хотя синоптики утверждают, что никакой климатической аномалии в данном случае нет.
Май. Снег. Холод. Ненавижу. pic.twitter.com/2HLIJYvgMF— Tanya (@QTS213456) 8 мая 2017 г.
ну давайте напишите еще кто-нибудь про снег в мае— леди в пледе (@un_deux_toi) 8 мая 2017 г.
Пользователи соцсетей отмечают, что жалобы на погоду до этого момента все-таки были лишними.
Май - это типа— StrangePilot278 (@Geekstr) 8 мая 2017 г.
- ой вот вам +30
- че жарко? Не парьтесь вот вам -5
- думали это все? Вот вам дожди
- Дожди слишком легко. ДЕРЖИТЕ СНЕГ
Горожане, которых непогода не застала внезапно, стараются одеться по погоде и утверждают, что с весной в этом году что-то не так.
Весна, ты вообще здорова?
Весенние шапки России. Мир, снег, май...— Pavel Piskarev/ m.Bo (@m__bo) 8 мая 2017 г.
Некоторые обращают внимание на контрасты природы и надеются, что ко Дню Победы облака разгонят.
А завтра в Москве разгонят тучи и все исчезнет. #снег #весна #москва #россия #природа #лес #деревья #moscow #russia #photographer #photography #nature #spring #snow #forest
снег на листьях похож на цветы pic.twitter.com/MgVHYTWfZF— маккейнuс (@_tomlis_) 8 мая 2017 г.