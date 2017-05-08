Первый снег в начале мая: пользователи соцсетей о похолодании в Москве

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8 мая в Москве выпал снег. Синоптики сообщают, что месячная норма осадков в столице за ночь была покрыта на 20% и прогнозируют холодную погоду со снегопадом и на 9 мая. Температура в Москве составляет на данный момент 4-6 градусов тепла, а ночью ожидается похолодание и гололедица. Пользователи соцсетей обсуждают неожиданное похолодание и делятся фотографиями заснеженной весенней столицы.

В целом жители города не теряют праздничный настрой, но отмечают, что без перчаток все-таки холодно.

Все в Москве хорошо))) но перчаток явно не хватает))) pic.twitter.com/fV2cxlUdPV — Оксана Филиппова (@voksana4) 8 мая 2017 г.

Некоторые даже пытаются организовать развлечения, соответствующие погодным условиям.

Есть, конечно, и те, кто считает нынешнюю погоду аномальной, хотя синоптики утверждают, что никакой климатической аномалии в данном случае нет.

Май. Снег. Холод. Ненавижу. pic.twitter.com/2HLIJYvgMF — Tanya (@QTS213456) 8 мая 2017 г.

ну давайте напишите еще кто-нибудь про снег в мае — леди в пледе (@un_deux_toi) 8 мая 2017 г.

Пользователи соцсетей отмечают, что жалобы на погоду до этого момента все-таки были лишними.

Май - это типа

- ой вот вам +30

- че жарко? Не парьтесь вот вам -5

- думали это все? Вот вам дожди

- Дожди слишком легко. ДЕРЖИТЕ СНЕГ — StrangePilot278 (@Geekstr) 8 мая 2017 г.

Горожане, которых непогода не застала внезапно, стараются одеться по погоде и утверждают, что с весной в этом году что-то не так.

Весна, ты вообще здорова? Публикация от Jonna (@lintu_jonna) Май 8 2017 в 5:53 PDT

Весенние шапки России. Мир, снег, май... — Pavel Piskarev/ m.Bo (@m__bo) 8 мая 2017 г.

Некоторые обращают внимание на контрасты природы и надеются, что ко Дню Победы облака разгонят.

А завтра в Москве разгонят тучи и все исчезнет. #снег #весна #москва #россия #природа #лес #деревья #moscow #russia #photographer #photography #nature #spring #snow #forest Публикация от Lex (@lextemnov) Май 8 2017 в 5:23 PDT

снег на листьях похож на цветы pic.twitter.com/MgVHYTWfZF — маккейнuс (@_tomlis_) 8 мая 2017 г.