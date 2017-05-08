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Первый снег в начале мая: пользователи соцсетей о похолодании в Москве

Общество
8 мая, 17:49 UTC+3

Как жители столицы отреагировали на снегопад в праздничные дни - в материале ТАСС

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© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Роман Канащук/ТАСС
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© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Роман Канащук/ТАСС

8 мая в Москве выпал снег. Синоптики сообщают, что месячная норма осадков в столице за ночь была покрыта на 20% и прогнозируют холодную погоду со снегопадом и на 9 мая. Температура в Москве составляет на данный момент 4-6 градусов тепла, а ночью ожидается похолодание и гололедица. Пользователи соцсетей обсуждают неожиданное похолодание и делятся фотографиями заснеженной весенней столицы. 

В целом жители города не теряют праздничный настрой, но отмечают, что без перчаток все-таки холодно.

Некоторые даже пытаются организовать развлечения, соответствующие погодным условиям.

Есть, конечно, и те, кто считает нынешнюю погоду аномальной, хотя синоптики утверждают, что никакой климатической аномалии в данном случае нет.

Пользователи соцсетей отмечают, что жалобы на погоду до этого момента все-таки были лишними.

Горожане, которых непогода не застала внезапно, стараются одеться по погоде и утверждают, что с весной в этом году что-то не так.

Весна, ты вообще здорова?

Публикация от Jonna (@lintu_jonna)

Некоторые обращают внимание на контрасты природы и надеются, что ко Дню Победы облака разгонят.

А завтра в Москве разгонят тучи и все исчезнет. #снег #весна #москва #россия #природа #лес #деревья #moscow #russia #photographer #photography #nature #spring #snow #forest

Публикация от Lex (@lextemnov)

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