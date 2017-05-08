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Акция "Свет Великой Победы" прошла на Мамаевом кургане

Общество
8 мая, 23:41 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич

14 проекторов "оживили" скульптуру "Родина-мать зовет" в рамках мультимедийного светового шоу

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ВОЛГОГРАД, 8 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Акция "Свет Великой Победы" состоялась 8 мая вечером в Волгограде на Мамаевом кургане - 14 проекторов "оживили" скульптуру "Родина-мать зовет" в рамках мультимедийного светового шоу, передает корреспондент ТАСС.

То золотой свет, то цвета российского флага озаряли 85-метровую фигуру, на нее проецировались изображения самолетов и танков. Завершилось представление световой инсталляцией в виде салюта. На подпорной стене вблизи зала Воинской славы был показан фильм с кадрами военной хроники и основными этапами строительства архитектурного комплекса на Мамаевом кургане. Все действо заняло около 30-40 минут; по предварительным данным организаторов, зрителями светового шоу стали более 40 тыс. волгоградцев и гостей города на Волге.

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"14 самых современных сегодня во всем мире проекторов как будто оживили 85-метровую "Родину-мать". Официально это называется мультимедийное 3D мэппинг-шоу, а сама патриотическая акция - "Свет Великой Победы", - сказал директор музея-заповедника "Сталинградская битва", в чьем ведении находится архитектурный комплекс на Мамаевом кургане, Алексей Васин.

Он уточнил, что впервые такая акция прошла на Мамаевом кургане год назад. "В этом году - отличный от прошлогоднего контент. Если в прошлом году видеопроекция рассказывала о войне и основных вехах развития России в ХХ веке, то сегодня все это более детализировано - вы видели, как "Родина-мать" "одевалась" в броню и держала бой, как в нее стреляли, но она шла вперед и вела за собой солдат, как после победы к ее ногам бросали фашистские флаги…", - рассказал директор музея. По словам Васина, эта акция является "хорошим инструментом, чтобы поговорить с молодежью о патриотизме на одном языке".

"Очень проникновенно, так впечатляет, что слезы наворачиваются на глаза. Меня очень радует, что здесь сегодня так много детей и подростков. Им надо больше знать о подвиге своих дедов и прадедов и никогда не забывать о них", - поделилась своими впечатлениями с корреспондентом ТАСС жительница Астраханской области Ольга Гребенькова, специально приехавшая со всей семьей в Волгоград, чтобы увидеть шоу на Мамаевом кургане и военный парад.

В этом году мемориальному комплексу и монументу исполняется 50 лет. В связи с этим сценаристы видеопрограммы включили в сегодняшний спектакль основные этапы строительства этого масштабного архитектурного сооружения. Уже летом на самой скульптуре впервые за полвека начнутся масштабные реставрационные работы.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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