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Руководство Украины почтило память погибших во Второй мировой войне

Общество
9 мая, 10:34 дата обновления: 9 мая, 11:26 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, мая. /ТАСС

Петр Порошенко в очередной раз заявил, что Украине не будет праздновать День Победы "по московскому сценарию", так как "война имела свое отдельное украинское измерение"

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КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Руководство Украины почтило 9 мая память погибших во Второй мировой войне. В Парке славы в центре украинской столицы первые лица государства во главе с президентом Петром Порошенко возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату.

Почтить память воинов сюда пришли ветераны войны, представители духовенства, дипломаты. Присутствующие почтили минутой молчания погибших.

Затем Порошенко отправился на площадь возле музея Второй мировой войны, где выступил перед новобранцами 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных Сил. Он в очередной высказался в духе того, что Украина не будет праздновать День Победы "по московскому сценарию". "Война была планетарного характера, народы бывшего Советского Союза воевали вместе, но при этом война имела свое отдельное украинское измерение", - заявил он отметив, что оно и есть для украинцев главное.

До 2015 года Украина традиционно отмечала День Победы в Великой Отечественной войне, затем Верховная рада приняла закон, согласно которому в стране 8 мая проходит День памяти и примирения, а 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Символом памятных мероприятий стал красный мак, а лозунгом - "1939-1945. Помним. Побеждаем".

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