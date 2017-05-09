Авиация завершила Парад Победы в Санкт-Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Парадный строй самолетов и вертолетов Западного военного округа (ЗВО) завершил воинскую церемонию в честь Дня Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Жители и гости северной столицы увидели воздушную часть Парада Победы впервые с 1945 года.
"В воздушной части парада приняли участие наиболее опытные экипажи истребителей Су-35, МиГ-29, Су-27, Су-34, вертолетов Ка-52, Ми-8, Ми-24, Ми-26, транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, Ту-134, всего более 40 единиц авиационной техники", - сообщили ТАСС в пресс-службе ЗВО.
Там отметили, что в период подготовки к участию в петербургском параде летчики ЗВО совершили более 30 вылетов, общая продолжительность которых составила около 500 часов.
"Тренировки проходили под контролем Службы безопасности полетов авиации округа, - сказали в ЗВО. - Для обеспечения военного парада в Санкт-Петербурге специалисты службы работали на 5 аэродромах, расположенных в Ленинградской, Тверской, Смоленской областях и Республике Карелия".
Колонну тяжелой гусеничной техники на Дворцовой площади возглавил танк Победы - Т-34-85, вслед за которым по площади прошли танки Т-72Б3, ЗРК С-400, оперативно- тактические комплексы "Искандер", бронетранспортеры БТР-82АМ, бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", ствольная и реактивная артиллерия.
Петербургский парад имеет свои особенности, связанные со статусом города как культурной столицы России. Дворцовая площадь - часть внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО исторического центра Санкт-Петербурга, и чтобы не повредить ее брусчатку, всю гусеничную технику традиционно обувают в специальные асфальтоходные "башмаки", которые полностью исключают деформацию дорожного покрытия главной площади города.
Завершили парад военные музыканты, исполнившие песню "День Победы" вместе со зрителями.
Днем в Петербурге состоятся многочисленные народные гуляния, в 14:30 по Невскому проспекту пройдет колонна ретро-автомобилей с ветеранами Великой Отечественной войны. За ними проследует шествие "Бессмертного полка", в котором ожидается не менее полумиллиона участников.
Вечером от Петропавловской крепости будет дан традиционный салют.