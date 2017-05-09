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Военная техника вышла на Красную площадь на Параде Победы

Общество
9 мая, 10:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

За лучшим танком Великой Отечественной войны Т-34 следуют бронеавтомобили многоцелевого назначения "Тигр"

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34 открыл механизированную часть Парада Победы на Красной площади в Москве, передают корреспонденты ТАСС.

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В этом году по главной площади страны в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут 114 единиц техники. За лучшим танком Великой Отечественной войны следуют бронеавтомобили многоцелевого назначения "Тигр", универсальные бронеавтомобили "Тайфун-К" и "Тайфун- У", БМП на платформе "Курганец-25" и основная боевая машина пехоты БПМ-3.

За ними идет колонна современных танков - Т-14 "Армата" и основной боевой танк российской армии - Т-72Б3. Артиллерия в этом году представлена межвидовым комплексом "Коалиция-СВ" и самоходными гаубицами "Мста-С". После них боевую мощь российских Вооруженных сил демонстрирует дивизион высокоточных ракетных комплексов "Искандер-М" и зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2У".

СПЕЦПРОЕКТ

Парад Победы — 2017

О том, что покажут на военном параде 9 мая в Москве

Арктическая техника, которая в этом году впервые принимает участие в Параде Победы, представлена зенитным ракетным комплексом "Тор-М2ДТ" и зенитными ракетно- пушечными комплексами "Панцирь-СА" на базе двухзвенного вездехода повышенной проходимости. После десантных многоцелевых бронетранспортеров "Ракушка" и боевых машин десанта БМД-4М на Красную площадь выйдут зенитные ракетные системы С-400 и автономные пусковые установки новейшего ракетного комплекса "Ярс". Замкнет парадный строй техники боевая машина пехоты на платформе "Бумеранг" с флагами видов Вооруженных сил РФ.

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