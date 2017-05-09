Российские военные и штурмовики Су-25СМ приняли участие в параде Победы в Таджикистане

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Более 100 российских военных и авиация Минобороны РФ приняли участие в параде Победы, который состоялся в столице Таджикистана. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Российский расчет численностью 110 военнослужащих 201-й военной базы торжественным маршем прошел по парку Победы в Душанбе. Воздушным парадом над столицей Таджикистана впервые прошло звено российских штурмовиков Су-25СМ. Самолеты выполнили три прохода церемониальным строем на высоте около 300 метров", - говорится в сообщении.
Ранее российские штурмовики были перебазированы на аэродром Айни под Душанбе с авиабазы Кант в Киргизии.
201-я военная база - крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в гарнизонах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане как минимум до 2042 года.