Мотоциклист из России завершил африканский этап кругосветного путешествия

ПРЕТОРИЯ, 9 мая. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Совершающий в одиночку кругосветное путешествие мотоциклист из России Олег Харитонов завершил африканский этап и вылетел из ЮАР в Аргентину. Ему предстоит преодолеть Южную и Северную Америку от мыса Горн до Аляски, а затем проехать всю Россию до Москвы по бездорожью. 46-летний Олег Харитонов планирует вернуться домой в августе 2018 года.

Он выехал из Москвы 20 августа 2014 года, пересек Россию на восток, сделал круг по Юго-Восточной Азии, Среднему и Ближнему Востоку, объездил всю Европу и спустился по западному побережью Африки из Марокко до ЮАР. Всего за почти три года он преодолел 110 тыс. км и побывал в 61 стране.

"Мое путешествие часто называют авантюрой чистой воды. Но приключения и есть авантюра. Хочу доказать, что невозможное возможно", - поделился Харитонов с корр. ТАСС.

Первоначально планировалось, что марафонский заезд продлится 800 дней и пройдет по 65 странам. Харитонов хотел пересечь Атлантику в Южную Америку на пароме из Сенегала, но изменил планы и решил доехать до мыса Доброй надежды в ЮАР - южной оконечности Африки. "Я подумал, что кругосветка не будет полной, если не проехать весь континент", - сказал он.

За время путешествия у Харитонова неоднократно возникали проблемы со здоровьем. В частности в Лаосе мотоциклист упал и получил смещенный перелом руки, а в Республике Конго у него диагностировали малярию.

На ночлег мотоциклист останавливается либо в своей палатке, либо в дешевых отелях или у соотечественников. Поддержку путешествию Харитонова оказывает Федерация мототуризма России. Байкер сказал, что его мотоцикл "собран руками русских мастеров из различных деталей специально для путешествий". Благодаря дополнительным топливным бакам он может преодолевать 600 км без остановки.