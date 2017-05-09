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Память павших в Бельгии советских воинов почтили возложением венков на кладбище в Брюсселе

Общество
9 мая, 13:10 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Денис Дубровин

В церемонии поминовения приняли участие главы российских дипмиссий в Бельгии, при ЕС и НАТО - Александр Токовинин, Владимир Чижов и Александр Грушко

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БРЮССЕЛЬ, 9 мая. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Память павших в Бельгии советских воинов почтили возложением венков на кладбище Эвер в Брюсселе. В церемонии поминовения погибших приняли участие главы российских дипмиссий в Бельгии, при ЕС и НАТО - Александр Токовинин, Владимир Чижов и Александр Грушко. Сотрудники посольств стран СНГ, аккредитованных здесь, представители Генштаба королевства, организаций ветеранов и российских соотечественников также возложили букеты к воинским захоронениям.

В основном в Эвере покоятся бывшие советские военнопленные, бежавшие из нацистских лагерей, а затем присоединившиеся к партизанским отрядам бельгийского Сопротивления. По имеющимся данным, на территории королевства похоронены свыше 300 бойцов Красной армии на 50 кладбищах страны. Ежегодно в Бельгии находят новые захоронения советских и российских солдат, относящиеся к периоду как Второй, так и Первой мировой войны.

Возложение цветов к могилам советских граждан прошло сегодня практически на всей территории страны, в частности в Генте, Льеже и Намюре. Траурные мероприятия также прошли 8 мая в столице Бельгии, провинциях Брабант, Восточной Фландрии, Лимбург, Люксембург, Намюр и Эно.

Широко День Победы отметили и представители русской эмиграции в Бельгии. 7 мая они провели памятную церемонию, православную панихиду и акцию "Бессмертный полк" на кладбище в Цитадели Льежа.

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Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
Персоны
Чижов, Владимир Алексеевич Грушко, Александр Викторович
Страны
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