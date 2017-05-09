Около тысячи человек собрались на акцию "Бессмертный полк" в Белграде

БЕЛГРАД, 9 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Около 1 тысячи человек пришли на акцию "Бессмертный полк" в Белграде. Об этом сообщает корреспонденту ТАСС с места событий.

К памятнику освободителям Белграда, откуда должно стартовать шествие "Бессмертного полка", пришли представители общественных организаций, политических партий, участники войны, их дети, внуки и правнуки. В акции также принимают участие сербские байкеры и казаки, возложившие цветы к памятнику освободителям. Участники акции также несут знамена России и Сербии.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".