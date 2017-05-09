Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Акция "Бессмертный полк" прошла на бывшей советской военной-морской базе в Финляндии

Общество
9 мая, 13:20 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова

Вечером еще один "Бессмертный полк" должен пройти по Хельсинки

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Нина Бурмистрова/ТАСС

ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Дипломаты из России, Белоруссии и Казахстана, а также российские соотечественники в Финляндии почтили память воинов, погибших в годы Второй мировой войны. Они возложили цветы к могилам и памятнику на территории бывшей советской военно-морской базы Порккала-Удд. Она располагалась на арендованной Советским Союзом территории одноименного полуострова примерно в 20 км от Хельсинки в 1944-1956 годах.

"Эта победа интернациональная. Мы чтим память людей разных национальностей, которые отдали свои жизни (на войне - прим. ТАСС)", - отметил посол РФ в Финляндии Александр Румянцев.

"Надо сказать, что с Финляндией у нас за эти прошедшие 72 года сложились очень правильные отношения взаимопонимания. Они (финны - прим. ТАСС) тоже отдают дань памяти всем погибшим в этой непростой войне, поскольку это была война не между конкретными людьми, а двух систем. И здесь жертвами являются все, кто погиб", - продолжил он.

Румянцев подчеркнул, что "помять поколений - это то, на чем держится мир". "Она поможет нам сохранить мир на Земле", - заключил он.

Несколько десятков портретов

Во время церемонии российские соотечественники также организовали в Порккала-Удд акцию "Бессмертный полк" - они прошли порядка 50 м к монументу советским воинам, держа в руках несколько десятков портретов своих родственников, участвовавших в войне.

"У меня в руках портрет моего отца - Титова Игнатия Ивановича. Он прошел Ленинградский и Прибалтийский фронта, всю блокаду был в Ленинграде. Он связист", - рассказал участник акции Юрий Титов.

"Военная связь в то время была по столбам телефонно- телеграфных линий. И был с ним однажды случай: он забрался на столб, чтобы ремонтировать провода, а самолеты врага тащили на веревке своего рода "коготь" и эти провода им рвали. В результате вместе с проводами упал столб, на котором был отец - он получил контузию. Он прошел всю войну, вернулся больной", - добавил собеседник агентства.

Маргарита Матикайнен пришла на акцию с портретом своего деда Алексея Павловича Вахнина. "Он воевал на Карельском фронте в Мурманской области, был ранен в Петсамо-Киркенесской операции, всего на фронте пробыл три года - с осени 1941 до осени 1944, когда освобождали Заполярье. Новость об освобождении Заполярья получил уже в госпитале. У него четыре награды - Орден Красной Звезды, медали "За отвагу", "За оборону Советского Заполярья" и "За победу над Германией", - поделилась она.

По ее словам, дед не очень любил говорить о войне. "Рассказывал очень мало. Я даже у мамы спрашивала - она отвечала, что не говорил почти ничего. Видимо, очень больно было вспоминать эти события", - отметила Матикайнен.

"В прошлом году мы ездили на акцию в Санкт-Петербург. Когда я узнала, что такая акция будет и здесь, то решила принять активное участие", - добавила она.

Во вторник вечером по Хельсинки должен пройти еще один "Бессмертный полк". Его участники преодолеют расстояние от памятника финскому композитору Яну Сибелиулу до православного храма Святителя Николая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
Страны
Россия Финляндия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Где в Москве посмотреть салют 9 мая
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
31
На Красной площади завершился парад Победы
13
Более 500 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня Победы на Дальнем Востоке
19
В Рио-де-Жанейро прошел традиционный военный парад в честь окончания Второй мировой войны
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Погодные условия не позволили авиации принять участие в параде Победы в Москве
2
Радикалы напали на участников акции "Бессмертный полк" в Харькове
3
"Бессмертный полк" в Москве. Видеотрансляция
4
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
5
Третьяк: немецкий хоккеист получит большую дисквалификацию за нарушение на Мозякине
6
Экзитполы: на президентских выборах в Южной Корее побеждает Мун Чжэ Ин
7
Жан-Клод Юнкер иронично объяснил, почему Люксембург не нападет на Россию
Темы дня
Загрузка...
Реклама