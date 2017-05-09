Акция "Бессмертный полк" прошла на бывшей советской военной-морской базе в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Дипломаты из России, Белоруссии и Казахстана, а также российские соотечественники в Финляндии почтили память воинов, погибших в годы Второй мировой войны. Они возложили цветы к могилам и памятнику на территории бывшей советской военно-морской базы Порккала-Удд. Она располагалась на арендованной Советским Союзом территории одноименного полуострова примерно в 20 км от Хельсинки в 1944-1956 годах.

"Эта победа интернациональная. Мы чтим память людей разных национальностей, которые отдали свои жизни (на войне - прим. ТАСС)", - отметил посол РФ в Финляндии Александр Румянцев.

"Надо сказать, что с Финляндией у нас за эти прошедшие 72 года сложились очень правильные отношения взаимопонимания. Они (финны - прим. ТАСС) тоже отдают дань памяти всем погибшим в этой непростой войне, поскольку это была война не между конкретными людьми, а двух систем. И здесь жертвами являются все, кто погиб", - продолжил он.

Румянцев подчеркнул, что "помять поколений - это то, на чем держится мир". "Она поможет нам сохранить мир на Земле", - заключил он.

Несколько десятков портретов

Во время церемонии российские соотечественники также организовали в Порккала-Удд акцию "Бессмертный полк" - они прошли порядка 50 м к монументу советским воинам, держа в руках несколько десятков портретов своих родственников, участвовавших в войне.

"У меня в руках портрет моего отца - Титова Игнатия Ивановича. Он прошел Ленинградский и Прибалтийский фронта, всю блокаду был в Ленинграде. Он связист", - рассказал участник акции Юрий Титов.

"Военная связь в то время была по столбам телефонно- телеграфных линий. И был с ним однажды случай: он забрался на столб, чтобы ремонтировать провода, а самолеты врага тащили на веревке своего рода "коготь" и эти провода им рвали. В результате вместе с проводами упал столб, на котором был отец - он получил контузию. Он прошел всю войну, вернулся больной", - добавил собеседник агентства.

Маргарита Матикайнен пришла на акцию с портретом своего деда Алексея Павловича Вахнина. "Он воевал на Карельском фронте в Мурманской области, был ранен в Петсамо-Киркенесской операции, всего на фронте пробыл три года - с осени 1941 до осени 1944, когда освобождали Заполярье. Новость об освобождении Заполярья получил уже в госпитале. У него четыре награды - Орден Красной Звезды, медали "За отвагу", "За оборону Советского Заполярья" и "За победу над Германией", - поделилась она.

По ее словам, дед не очень любил говорить о войне. "Рассказывал очень мало. Я даже у мамы спрашивала - она отвечала, что не говорил почти ничего. Видимо, очень больно было вспоминать эти события", - отметила Матикайнен.

"В прошлом году мы ездили на акцию в Санкт-Петербург. Когда я узнала, что такая акция будет и здесь, то решила принять активное участие", - добавила она.

Во вторник вечером по Хельсинки должен пройти еще один "Бессмертный полк". Его участники преодолеют расстояние от памятника финскому композитору Яну Сибелиулу до православного храма Святителя Николая.