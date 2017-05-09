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Память павших воинов почтили в День Победы во Вьетнаме

Общество
9 мая, 13:45 UTC+3 ХАНОЙ /Корр. ТАСС, Юрий Денисович

В акции приняли участие первый замгендиректора "Вьетсовпетро", представители вьетнамского военного руководства, Общества вьетнамско-российской дружбы и руководства провинции Кханьхоа

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ХАНОЙ, 9 мая. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Церемония возложения венков к памятнику советским, российским и вьетнамским военнослужащим и гражданским лицам, погибшим при выполнении своего профессионального долга, прошла во вторник в центральной вьетнамской провинции Кханьхоа по случаю 72-й годовщины Великой Победы. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС генеральный консул России в Хошимине Алексей Попов, принявший участие в торжественном мероприятии.

По его словам, мемориальный комплекс "В память о советских, российских и вьетнамских военнослужащих и гражданских лицах, отдавших жизнь за мир и стабильность в регионе", открытый в 2009 году на бывшей российской военной базе Камрань, не просто стал памятником российским и вьетнамским воинам. "Он стал символом нашей нерушимой дружбы с Вьетнамом и нашей общей памятью о тех, кто отдал жизни, выполняя свой долг. С момента появления монумента уже установилась традиция ежегодно в мае собираться здесь и совместно отмечать годовщины побед российского и вьетнамского народов в Великой Отечественной войне и войне Сопротивления", - отметил дипломат.

Вместе с генконсулом в памятной акции приняли участие первый заместитель генерального директора российско-вьетнамского нефтедобывающего совместного предприятия "Вьетсовпетро" Виктор Мальцев, а также представители вьетнамского военного руководства, Общества вьетнамско-российской дружбы, руководства провинции Кханьхоа и российских деловых кругов, работающие в этом регионе. "Представители вьетнамских организаций и руководства провинции Кханьхоа отмечали, что победа российского народа в войне с фашизмом стала определяющим фактором успеха Вьетнама в его борьбе за независимость и национальное освобождение", - сказал Алексей Попов.

Мемориальный комплекс расположился на территории международного аэропорта Камрань, созданного на месте бывшего военного аэродрома базы российского Тихоокеанского флота. Памятник состоит из архитектурной композиции, включающей в себя монумент и памятные плиты с нанесенными на них именами 44 советских и российских военнослужащих и 176 граждан Вьетнама, погибших в период совместного использования базы Камрань в 1979-2002 годах.

Первый памятный знак в честь погибших во Вьетнаме советских и российских граждан появился на территории военного аэродрома Камрань в 2001 году. Самодельный обелиск был установлен военнослужащими базировавшегося там тогда российского гарнизона. Но после ухода воинского контингента РФ из Камрани в мае 2002 года памятник фактически оказался в запустении и мог попросту исчезнуть.

Благодаря усилиям неравнодушных людей, в 2004 году обелиск был отремонтирован и восстановлен. Затем по инициативе и при финансовой поддержке "Вьетсовпетро" была начата работа по увековечению памяти советских и российских граждан, отдавших свою жизнь во время службы и работы во Вьетнаме.

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