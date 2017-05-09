Премьер-министр Армении почтил память героев Великой Отечественной войны

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ЕРЕВАН, 9 мая. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян и глава Армянской апостольской церкви Гарегин II почтили память павших в Великой Отечественной войне. Глава правительства и патриарх, а также министры, депутаты, представители ветеранов и общественности возложили венки и цветы к могиле Неизвестного солдата. В традиционной церемонии принял участие весь дипломатический корпус, аккредитованный в Ереване, включая сотрудников посольства России и российских загранучреждений, членов их семей.
Были исполнены государственные гимны Армении и России, а затем торжественным строем прошли подразделения армянской армии, российской военной базы и пограничников.
Премьер и члены правительства тепло поздравили ветеранов, для которых были накрыты столы в солдатских палатках.
"На фронтах Великой Отечественной войны воевали около 600 тыс. сынов армянского народа, погибли свыше 300 тыс. человек", - напомнил полковник в отставке Петрос Петросян. За проявленные мужество и отвагу 103 представителя армянского народа и уроженца Армении удостоены звания Героя Советского Союза.
"Я поздравляю наших ветеранов, ряды которых с каждым годом редеют, - отметил президент Армении Серж Саргсян. - Сегодня у нас красивый повод выразить им наше величайшее уважение и восхищение".
"Это также повод выразить нашу признательность этому героическому поколению, которое прошло через сверхчеловеческие испытания и обеспечило нашей стране перспективу мирного труда и развития", - подчеркнул руководитель республики.