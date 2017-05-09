В Литве почтили память павших во время Великой Отечественной войны

ВИЛЬНЮС, 9 мая. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Мероприятия в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли во вторник во многих городах Литвы. Представители общественности и российские дипломаты возложили цветы и венки к мемориалам Солдату-освободителю, к захоронениям советских воинов.

В столице страны памятные мероприятия начались на Ефросиньевском кладбище, где покоятся останки более 1150 человек. Погибшие в боях, умершие от ран и болезней солдаты, военнопленные и мирные советские граждане были захоронены здесь в 1942-1943 годах.

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Возложение цветов и венков прошло также у самого большого в Литве мемориала на Антакальнисском кладбище Вильнюса, где покоятся более трех тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение литовской столицы. Послы России и Белоруссии Александр Удальцов и Александр Король, горожане, представители общественных организаций, сотни участников акции "Бессмертный полк" с фотографиями своих воевавших родственников, венками, цветами и свечами организованной колонной прошли к мемориалу.

"Самыми беззаветными и искренними борцами за мир являются наши здравствующие ветераны, которые прошли страшное горнило войны. Отдавая сегодня дань памяти вашим павшим товарищам, мы заверяем, что никогда не предадим эту святую память, наше общее с вами святое дело борьбы за мир", - обратился к собравшимся посол РФ.

"Низкий поклон советскому солдату-освободителю, без подвига которого не было бы той современной Литвы, в которой мы живем", - отметил председатель Республиканской организации ветеранов Юлюс Декснис. Собравшиеся почтили память павших минутой молчания, священники православной церкви отслужили памятную молитву. Море цветов легло к Вечному огню. Люди дружным хором спели песню "День Победы", звучали мелодии военных лет и песни о войне.

В литовской земле покоятся останки более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.