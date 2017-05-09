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Возложение венков по случаю годовщины Великой Победы прошло в Бухаресте

Общество
9 мая, 14:32 UTC+3 БУХАРЕСТ /Корр. ТАСС, Николай Морозов

К памятнику советским воинам были возложены венки от Палаты депутатов Румынии, министерства национальной обороны, мэрии Бухареста, других организаций и компаний

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БУХАРЕСТ, 9 мая. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Торжественная церемония возложения венков по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла во вторник на кладбище советских воинов "Хэрэстрэу" в румынской столице.

"Праздник Великой Победы - самый славный праздник в современной истории России", - сказал посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин. "Мы все несем ответственность за то, чтобы память о героях, отдавших жизнь не только за свою родину, но и за весь мир, жила в наших детях и внуках, чтобы попытки пересмотреть историю получили достойный отпор". "В российско-румынской истории немало противоречивых страниц, но есть и символы нашего боевого братства - могилы, где лежат советские и румынские воины, которые вместе боролись с фашизмом", - подчеркнул дипломат.

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На кладбище была совершена православная поминальная служба.

К памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Румынии от фашистов, были возложены венки от Палаты депутатов Румынии, министерства национальной обороны, мэрии Бухареста, Национального агентства по чествованию героев, Национальной ассоциации ветеранов войны, Общины русских-липован, Ассоциации румыно-российской дружбы, других организаций и компаний, а также ряда посольств. Венок возложила делегация Московского городского совета ветеранов войны, находящаяся в Румынии по приглашению Общины русских-липован.

"По официальным данным на сегодняшний день, на территории Румынии в годы Второй мировой войны погибли 56 тысяч советских военнослужащих, - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель представительства российского министерства обороны по военно-мемориальной работе Александр Шаповалов. - Поиски продолжаются, и эта цифра, скорее всего, станет больше".

Во Второй мировой войне Румыния сражалась против СССР на стороне фашистской Германии. Однако, когда в 1944 году боевые действия переместились на территорию самой Румынии, в стране произошел государственный переворот, сторонники профашистского режима во главе с маршалом Антонеску были арестованы, и к власти пришел король Михай I. С этого момента Румыния вошла в состав антигитлеровской коалиции и сражалась на стороне Советской армии за окончательное освобождение страны, а также Венгрии, Чехословакии и Австрии.

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