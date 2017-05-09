В Азербайджане торжественно отмечают 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

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БАКУ, 9 мая. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Жители Азербайджана чтят память героев Великой Отечественной войны по всей стране. Цветы и венки были возложены в день 72-й годовщины Победы над фашизмом к памятникам героям Советского Союза.
Представители общественности, ветераны и дипломаты посетили также мемориальный комплекс "Братские могилы" в Наримановском районе столицы, где похоронены более 1460 воинов, умерших от ран в бакинских госпиталях. В годы войны в Баку действовал 61 госпиталь.
"Азербайджану есть чем гордиться, так как его вклад в Победу, как и вклад других республик Советского Союза, был огромным. Мы помним и никогда не забудем про бакинскую нефть, которая играла решающее значение в разгроме фашистов, про военную технику, которую здесь производили, про госпитали, где выхаживали раненых", - сказал посол России в Азербайджане Владимир Дорохин. Красные гвоздики легли к мемориалам павших бойцов во всех населенных пунктах Азербайджана.
В Баку и регионах страны проходят встречи с ветеранами. Вечером в парках азербайджанской столицы состоятся показательные выступления военных оркестров. В их исполнении прозвучат марши и мелодии военных лет.
Из Азербайджана на фронт были призваны до 700 тыс. человек - каждый пятый житель республики, более половины из них погибли в боях, 128 получили звание Героя Советского Союза. Азербайджан также внес огромный вклад в Победу, обеспечивая фронт горючим.