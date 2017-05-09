В Ташкенте открыт памятник кузнецу Шамахмудову, приютившему в годы войны 15 детей

ТАШКЕНТ, 9 мая. /Корр. ТАСС Валерий Бирюков/. Монумент Дружбы народов, больше известный как памятник кузнецу Шоахмеду Шамахмудову и его жене Бахри Акрамовой, приютившим в годы Великой Отечественной войны 15 детей разных национальностей, был открыт во вторник в центре столицы Узбекистана.

Как рассказал корреспонденту ТАСС директор республиканского интернационального культурного центра Насреддин Мухаммадиев, "символично, что знаковый для всех узбекистанцев памятник установлен в парке Дружбы народов". По его словам, инициатива переноса монумента исходила от активистов возглавляемого им центра. Правительство прислушалось к их мнению, которое, как показало обсуждение в социальных сетях, разделяет большинство жителей республики, и приняло решение о возвращении памятника в парк, раскинувшийся практически в самом центре мегаполиса.

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Шамахмудов и Акрамова, работавшие кузнецами в ташкентской артели имени Эрнста Тельмана, взяли на воспитание 15 детей, потерявших родителей, среди которых были русские, белорус, молдаванин, еврейка, латыш, казах, немка и татарин. Примеру супружеской пары последовали очень многие жители Узбекистана, куда были эвакуированы свыше 200 тысяч детей. После войны кузнеца наградили орденом "Знак Почета", а его жену удостоили почетного звания "Мать-героиня". Их семья стала одним из символов сплоченности многонационального советского народа, а имя Шамахмудова получила одна из столичных улиц.

Авторами монумента Дружбы народов, в центре которого расположена композиция, запечатлевшая большую семью кузнеца, являются скульптор Дмитрий Рябичев и архитекторы Леонид Адамов и Сабир Адылов. Он был установлен в 1982 году на одноименной площади в центре Ташкента. В 1990-х годах ее переименовали, а памятник в 2008 году перенесли на окраину города. В 2010 году улица, названная в честь Шамахмудова, была переименована в улицу Тошкуча (Каменная).

История семьи ташкентского кузнеца легла в основу романа "Его величество человек" советского писателя Рахмата Файзи и фильма "Ты не сирота" режиссера Шухрата Аббасова.