Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Ташкенте открыт памятник кузнецу Шамахмудову, приютившему в годы войны 15 детей

Общество
9 мая, 14:56 UTC+3 ТАШКЕНТ /Корр. ТАСС, Валерий Бирюков

Семья Шоахмеда Шамахмудова стала одним из символов сплоченности многонационального советского народа

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАШКЕНТ, 9 мая. /Корр. ТАСС Валерий Бирюков/. Монумент Дружбы народов, больше известный как памятник кузнецу Шоахмеду Шамахмудову и его жене Бахри Акрамовой, приютившим в годы Великой Отечественной войны 15 детей разных национальностей, был открыт во вторник в центре столицы Узбекистана.

Как рассказал корреспонденту ТАСС директор республиканского интернационального культурного центра Насреддин Мухаммадиев, "символично, что знаковый для всех узбекистанцев памятник установлен в парке Дружбы народов". По его словам, инициатива переноса монумента исходила от активистов возглавляемого им центра. Правительство прислушалось к их мнению, которое, как показало обсуждение в социальных сетях, разделяет большинство жителей республики, и приняло решение о возвращении памятника в парк, раскинувшийся практически в самом центре мегаполиса.

СПЕЦПРОЕКТ

#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России

Используйте хештег #CпасибоЗаПобеду, и ваш пост из ВКонтакте обязательно попадет на нашу карту

Шамахмудов и Акрамова, работавшие кузнецами в ташкентской артели имени Эрнста Тельмана, взяли на воспитание 15 детей, потерявших родителей, среди которых были русские, белорус, молдаванин, еврейка, латыш, казах, немка и татарин. Примеру супружеской пары последовали очень многие жители Узбекистана, куда были эвакуированы свыше 200 тысяч детей. После войны кузнеца наградили орденом "Знак Почета", а его жену удостоили почетного звания "Мать-героиня". Их семья стала одним из символов сплоченности многонационального советского народа, а имя Шамахмудова получила одна из столичных улиц.

Авторами монумента Дружбы народов, в центре которого расположена композиция, запечатлевшая большую семью кузнеца, являются скульптор Дмитрий Рябичев и архитекторы Леонид Адамов и Сабир Адылов. Он был установлен в 1982 году на одноименной площади в центре Ташкента. В 1990-х годах ее переименовали, а памятник в 2008 году перенесли на окраину города. В 2010 году улица, названная в честь Шамахмудова, была переименована в улицу Тошкуча (Каменная).

История семьи ташкентского кузнеца легла в основу романа "Его величество человек" советского писателя Рахмата Файзи и фильма "Ты не сирота" режиссера Шухрата Аббасова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017
Страны
Узбекистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Где в Москве посмотреть салют 9 мая
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
31
На Красной площади завершился парад Победы
13
Более 500 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня Победы на Дальнем Востоке
19
В Рио-де-Жанейро прошел традиционный военный парад в честь окончания Второй мировой войны
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экзитполы: на президентских выборах в Южной Корее победил Мун Чжэ Ин
2
Песков: отсутствие авиации на параде Победы объясняется только метеоусловиями
3
Посол США: шествие "Бессмертного полка" останется в памяти навсегда
4
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
5
Минобороны РФ опровергло публикации о казни российского военного в Сирии
6
Третьяк: немецкий хоккеист получит большую дисквалификацию за нарушение на Мозякине
7
Жан-Клод Юнкер иронично объяснил, почему Люксембург не нападет на Россию
Темы дня
Загрузка...
Реклама