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Автомобиль маршала Жукова возглавил шествие колонны ветеранов войны по Невскому проспекту

Общество
9 мая, 15:40 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, мая. /ТАСС

Тысячи горожан приветствуют ветеранов, поют песни военных лет и поздравляют друг друга с днем Победы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны начали шествие по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге, их приветствуют тысячи горожан, передает корреспондент ТАСС. За колонной ветеранов начала движение многотысячная колонна "Бессмертного полка", которая уже начала формироваться у площади Восстания.

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"Преклонный возраст ветеранов не позволяет им без труда преодолеть расстояние в 3 км от площади Восстания до Дворцовой, поэтому в последние годы они двигаются по Невскому на ретро-автомобилях, предоставленных коллекционерами", - рассказали в администрации Петербурга.

На протяжении всего Невского проспекта собрались тысячи горожан, которые пришли приветствовать ветеранов, они поют песни военных лет, поздравляют друг друга с днем Победы и приветствуют каждую машину с участниками войны громкими "Ура".

Перед колонной знаменная группа несет штандарты фронтов, участвовавших в битве за Ленинград, а среди ретро-автомобилей в колонне ветеранов следует мемориальный "паккард" маршала Победы Георгия Жукова. "Эту машину сохранил водитель Жукова, который возил его в период службы в Уральском военном округе после войны, несколько лет назад он передал ее в Петербург, теперь она хранится в частной коллекции", - рассказал ТАСС реставратор военной техники Петр Чекалев-Демидовский. В этой машине по Невскому следуют реконструкторы, одетые в форму красноармейцев времен войны.

Ветеранов везут советские автомобили "Победа" М-1 и М-20, первые советские малолитражки КИМ-10-50, знаменитые армейские Dodge, участвовавшие в боевых действиях, и автобус ЗИС-8 - городской "лайнер" 30-х гг.

Ветераны и "Бессмертный полк" встретятся на Дворцовой площади, где пройдет праздничный концерт. Вечером над городом будет дан праздничный салют.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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