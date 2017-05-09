Автомобиль маршала Жукова возглавил шествие колонны ветеранов войны по Невскому проспекту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны начали шествие по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге, их приветствуют тысячи горожан, передает корреспондент ТАСС. За колонной ветеранов начала движение многотысячная колонна "Бессмертного полка", которая уже начала формироваться у площади Восстания.

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"Преклонный возраст ветеранов не позволяет им без труда преодолеть расстояние в 3 км от площади Восстания до Дворцовой, поэтому в последние годы они двигаются по Невскому на ретро-автомобилях, предоставленных коллекционерами", - рассказали в администрации Петербурга.

На протяжении всего Невского проспекта собрались тысячи горожан, которые пришли приветствовать ветеранов, они поют песни военных лет, поздравляют друг друга с днем Победы и приветствуют каждую машину с участниками войны громкими "Ура".

Перед колонной знаменная группа несет штандарты фронтов, участвовавших в битве за Ленинград, а среди ретро-автомобилей в колонне ветеранов следует мемориальный "паккард" маршала Победы Георгия Жукова. "Эту машину сохранил водитель Жукова, который возил его в период службы в Уральском военном округе после войны, несколько лет назад он передал ее в Петербург, теперь она хранится в частной коллекции", - рассказал ТАСС реставратор военной техники Петр Чекалев-Демидовский. В этой машине по Невскому следуют реконструкторы, одетые в форму красноармейцев времен войны.

Ветеранов везут советские автомобили "Победа" М-1 и М-20, первые советские малолитражки КИМ-10-50, знаменитые армейские Dodge, участвовавшие в боевых действиях, и автобус ЗИС-8 - городской "лайнер" 30-х гг.

Ветераны и "Бессмертный полк" встретятся на Дворцовой площади, где пройдет праздничный концерт. Вечером над городом будет дан праздничный салют.