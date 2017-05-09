"Вам никогда не будет стыдно за нас": Россия празднует День Победы

Первый снег в начале мая: пользователи соцсетей о похолодании в Москве

Первый снег в начале мая: пользователи соцсетей о похолодании в Москве 8 мая, 17:49

Более 500 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня Победы на Дальнем Востоке

Более 500 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня Победы на Дальнем Востоке 9 мая, 7:53

По всей стране проходят праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне.

СПЕЦПРОЕКТ #СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России Используйте хештег #CпасибоЗаПобеду, и ваш пост из ВКонтакте обязательно попадет на нашу карту

Во многих городах состоялись военные парады и проходит акция "Бессмертный полк".

Ветеранов в этот день поздравляют не только во время официальных мероприятий, к фронтовикам, участникам Великой Отечественной войны, подходят люди на улицах и выражают им свою признательность за подвиг, совершенный в те дни.

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении подчеркнул, что "мы чувствуем кровное, пронзительное родство с поколением героев и победителей. И, обращаясь к ним, скажу: вам никогда не будет стыдно за нас! Русский, российский солдат и сегодня, как во все времена, проявляя мужество и героизм, готов на любой подвиг, на любую жертву ради своей Родины и своего народа". О том, как Россия празднует 9 мая - в галерее ТАСС.