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"Вам никогда не будет стыдно за нас": Россия празднует День Победы

Общество
9 мая, 16:53 UTC+3

Как жители разных городов поздравляют ветеранов - в галерее ТАСС

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Празднование Дня Победы во Владивостоке
Празднование Дня Победы во Владивостоке
Празднование Дня Победы во Владивостоке
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
©  Юрий Смитюк/ТАСС
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский во время празднования Дня Победы
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский во время празднования Дня Победы
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский во время празднования Дня Победы
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
Празднование Дня Победы в Ростове-на-Дону
Празднование Дня Победы в Ростове-на-Дону
Празднование Дня Победы в Ростове-на-Дону
© Валерий Матыцин/ТАСС
Губернатор Ростовской области Василий Голубев (в центре)
Губернатор Ростовской области Василий Голубев (в центре)
Губернатор Ростовской области Василий Голубев (в центре)
© Валерий Матыцин/ТАСС
© Валерий Матыцин/ТАСС
© Валерий Матыцин/ТАСС
© Валерий Матыцин/ТАСС
Празднование Дня Победы в Иваново
Празднование Дня Победы в Иваново
Празднование Дня Победы в Иваново
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
Торжественное возложение цветов и молебен на Балинском кладбище
Торжественное возложение цветов и молебен на Балинском кладбище
Торжественное возложение цветов и молебен на Балинском кладбище
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
Празднование Дня Победы в Рязани
Празднование Дня Победы в Рязани
Празднование Дня Победы в Рязани
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
Акция "Поезд Победы" в Москве
Акция "Поезд Победы" в Москве
Акция "Поезд Победы" в Москве
© Артем Коротаев/ТАСС
Празднование Дня Победы в Москве
Празднование Дня Победы в Москве
Празднование Дня Победы в Москве
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
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Празднование Дня Победы во Владивостоке
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
©  Юрий Смитюк/ТАСС
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский во время празднования Дня Победы
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
Празднование Дня Победы в Ростове-на-Дону
© Валерий Матыцин/ТАСС
Губернатор Ростовской области Василий Голубев (в центре)
© Валерий Матыцин/ТАСС
© Валерий Матыцин/ТАСС
© Валерий Матыцин/ТАСС
© Валерий Матыцин/ТАСС
Празднование Дня Победы в Иваново
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
Торжественное возложение цветов и молебен на Балинском кладбище
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
Празднование Дня Победы в Рязани
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
Акция "Поезд Победы" в Москве
© Артем Коротаев/ТАСС
Празднование Дня Победы в Москве
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС

По всей стране проходят праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне.

СПЕЦПРОЕКТ

#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России

Используйте хештег #CпасибоЗаПобеду, и ваш пост из ВКонтакте обязательно попадет на нашу карту

Во многих городах состоялись военные парады и проходит акция "Бессмертный полк".

Ветеранов в этот день поздравляют не только во время официальных мероприятий, к фронтовикам, участникам Великой Отечественной войны, подходят люди на улицах и выражают им свою признательность за подвиг, совершенный в те дни.

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении подчеркнул, что "мы чувствуем кровное, пронзительное родство с поколением героев и победителей. И, обращаясь к ним, скажу: вам никогда не будет стыдно за нас! Русский, российский солдат и сегодня, как во все времена, проявляя мужество и героизм, готов на любой подвиг, на любую жертву ради своей Родины и своего народа". О том, как Россия празднует 9 мая - в галерее ТАСС.

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