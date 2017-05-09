Парад кораблей, Т-34 и тюлень-спаситель: жители Северо-Запада отметили День Победы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 мая. /ТАСС/. Парад военных кораблей в Мурманске, танк-победитель в Калининграде и шествие с портретами ветеранов международных Северных конвоев в Архангельске, - это лишь часть мероприятий, которыми отметили День Победы в регионах Северо-Запада России. О том, как прошел праздник в СЗФО, передают корреспонденты ТАСС.

Навечно в строю

Десятки тысяч жителей Северо-Запада приняли участие в праздновании 9 мая, несмотря на капризы погоды. В Архангельске в полдень в центре города начали строиться роты "Бессмертного полка".

СПЕЦПРОЕКТ #СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России Используйте хештег #CпасибоЗаПобеду, и ваш пост из ВКонтакте обязательно попадет на нашу карту

Мама двухлетнего Максима Елена Царькова говорит, что ее сын все время слушает песню "День Победы" и подпевает. Семья пришла с портретами прадедушек и прабабушки мальчика. "Гвардии старший лейтенант Русинов Юрий Иосифович встретил Победу в Берлине, он был сапером-понтонером, бабушка Русинова Елена Александровна была лаборантом эвакогоспиталя, войну закончила на Дальнем Востоке. Прадедушка гвардии капитан Леонид Михайлович Черток закончил войну в Латвии, после демобилизации служил актером в Центральном Театре Советской Армии, в начале 60-х перешел режиссером на "Мосфильм", - рассказывает Елена.

Как сообщила ТАСС 80-летняя жительница Петрозаводска Алла Болюра, на акцию "Бессмертный полк" она пришла с портретами своих родителей, которые прошли всю войну. Отец - кадровый военный, мать - медработник эвакуационного госпиталя. "Мы в таком ужасе жили во время войны, что очень сложно вспоминать. Третий раз принимаю участие в "Бессмертном полку", это золотая акция, многие страны к ней подключились - она сплотит народы, и потеплеют сердца, а это главное", - сказала она.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников приветствовал участников "Бессмертного полка", который собрал в этом году около 8 тыс. человек. "На фронтах Великой Отечественной сражались более 370 тысяч вологжан, более половины из них не вернулись с поля боя, 220 тысяч погибли в тылу от непосильного труда, голода и болезней. Наши предприятия круглые сутки работали для фронта, поставляя в войска оружие, обмундирование, боеприпасы, медикаменты и продовольствие, победа была достигнута неимоверной ценой", - сказал он.

Новые традиции

В Новгородской области по инициативе правительства региона задолго до Дня Победы в соцсетях запустили акцию "Ветераны Новгородчины" с рассказом о своем герое Великой Отечественной. Как пояснила ТАСС организатор акции Елена Тюшина, новгородцы прислали около 90 историй жизни своих родственников-ветеранов, газетные вырезки о них, были даже копии наградных листов. "На основе этих рассказов мы опубликовали в соцсетях небольшие открытки с портретами и краткой биографией фронтовиков. После праздников соберем все данные в видеоальбом, который будет транслироваться на больших экранах в Великом Новгороде", - добавила она.

Впервые в военном параде в Пскове приняли участие воспитанники Псковского кадетского корпуса, который был возрожден в 2016 году. 13-летние юноши прошли торжественным маршем вместе с профессиональными военными из прославленной 76-й дивизии Воздушно-десантных войск и летчиками 334-го военно-транспортного авиационного полка.

9 мая архангелогородцы возлагают цветы к памятнику тюленю. Эти животные помогли многим северянам выжить в годы войны. "Архангельск больше всех после Ленинграда пострадал от голода, здесь был самый высокий процент гибели мирных жителей и от бомбежек, и от голода, и истощения", - рассказал ТАСС член совета Архангельского регионального отделения Российского военно-исторического общества Николай Данилов.

На земле, в небесах и на море

Праздничные шествия и военные парады прошли в городах СЗФО. Парад в честь Дня Победы в Калининграде возглавил танк Т-34, принимавший участие в штурме Кенигсберга в апреле 1945 года. После окончания войны он был поставлен на постамент в качестве мемориального экспоната в Калининграде. 9 мая танк в третий раз прошел по площади Победы Калининграда своим ходом во главе колонны из 60 единиц современной боевой техники.

"Мы, живущие сегодня на Калининградской земле - уже третье поколение - плоть от плоти подвига наших дедов, подвига воинов, штурмовавших Восточную Пруссию и крепость Кенигсберг… В истоках нашей Победы мы по сей день находим силы, черпаем духовную опору и стремимся жить и работать так, чтобы страшная война никогда не повторилась", - сказал, обращаясь к ветеранам, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

СПЕЦПРОЕКТ Парад Победы — 2017 О том, что покажут на военном параде 9 мая в Москве

В открытых военных УАЗах под аплодисменты по центральной площади Пскова проехали ветераны войны, их представляли поименно. Зрители "Парада победителей" приветствовали героев криками "Ура!" и "Спасибо за победу!", школьники вручали цветы, пользуясь тихим ходом машин.

Мурманчан приветствовал Северный флот - всех участников праздника пригласили на боевые корабли - на морской тральщик "Машинист", базовый тральщик "Соловецкий юнга" и малый ракетный корабль "Айсберг" Кольской флотилии разнородных сил.

В Архангельске в День Победы вспоминают тех, кого не вернуло море. Под девизом "Бессмертный экипаж - Победа одна на всех!" курсанты Морского института пронесли портреты участников Северных конвоев, среди которых русские, англичане, канадцы, австралийцы, французы.

По традиции торжественный митинг в Великом Новгороде проходит на древней Софийской площади, получившей второе наименование - Победы.

"В 1944 году Новгород был освобожден, и его жители, как никто другой, знают горькую цену победы. После ухода фашистов в городе осталось лишь несколько десятков зданий, освободителей встречали 54 человека. Понадобились годы, чтобы отстроить столицу региона. Сегодня Великий Новгород, и Старая Русса по праву носят звание "Город воинской славы", - сказал в своем выступлении врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин.

Венок из еловых ветвей лег к подножию памятника "Партизанская слава" в Городе воинской славы Луге, где в годы войны действовал Ленинградский партизанский край. К этому монументу приехали ветераны партизанского движения Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. У памятника был зажжен партизанский костер, вокруг которого пели военные песни профессиональные артисты и обычные люди, собравшиеся чествовать ветеранов.

Поющий Сыктывкар и поэтичный Новгород

Сыктывкар по завершении торжественного митинга и парада в едином порыве спел самые популярные военные песни: "Священная война", "Катюша", "День Победы". Вместе с участниками "Бессмертного полка", который увеличился в этом году почти вдвое до 8 тысяч человек, на площади пели ветераны, члены регионального правительства, детские и взрослые коллективы, профессиональные артисты, горожане.

"Бессмертный полк" прошел в этом году во всех муниципалитетах республики от Сыктывкара до Воркуты. В столице республики в марше участвовал глава региона Сергей Гапликов с портретом своего деда, погибшего в феврале 1942 года во время контрнаступления под Москвой. "Каждый, кто вступает в ряды "Бессмертного полка", делает это из искренних побуждений и личной потребности отдать дань глубокого уважения героическому подвигу наших предков, мы вместе с ними идем в одном строю", - сказал он.