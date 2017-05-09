Шествие "Бессмертного полка" в Петербурге собрало более 700 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. "Бессмертный полк" завершил шествие по центру Санкт-Петербурга, его участники присоединились к зрителям праздничного концерта, который проходит на Дворцовой площади, передает корреспондент ТАСС.

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"Окончательные данные предоставит полиция, но, по предварительным данным на 18.00 мск, количество участников шествия "Бессмертного полка" превысило 700 тыс. человек, таким образом, в нем принял участие практически каждый девятый житель нашего пятимиллионного города", - рассказал ТАСС руководитель регионального отделения организации "Бессмертный полк России" Сергей Бородулин.

Шествия "Бессмертного полка" проводятся в Петербурге с 2014 года. Первое собрало около 30 тыс. человек, через год эта цифра выросла в 10 раз. Ежегодно число участников шествия увеличивается.

Трехкилометровый участок Невского проспекта от площади Восстания до Дворцовой был настолько заполнен людьми, что когда голова шествия достигла конечной точки маршрута, его последние ряды еще только начинали движение. На всем протяжении пути участников "Бессмертного полка" приветствовали криками "ура" собравшиеся на тротуарах петербуржцы, люди шли, исполняя под гармонь песни военных лет. Люди прошли целыми семьями, многие участники празднования одеты в форму красноармейцев времен войны, для многих нынешнее шествие - уже не первое.

В строю "Бессмертного полка" прошел также губернатор Петербурга Георгий Полтавченко с портретом своего родственника, погибшего на войне.

Семейные истории

В беседе с корреспондентом ТАСС люди рассказывали о том, что День Победы важен для них как символ памяти и продолжения традиций. "Это семейная история, я всех дедов своих помню, которые воевали, они, слава богу, все вернулись с войны, я как внук должен их помнить и продлить их память, поэтому третий год подряд хожу с портретом своего деда, дома тоже повесил его медали, фотографии", - рассказал петербуржец Юрий.

Его дед, Николай Филиппович Ахременко, был летчиком, воевал на втором Белорусском фронте, два раза его самолет был подбит в бою, но летчик выжил и впоследствии дослужился до звания подполковника, стал главным штурманом Забайкальского военного округа.

Другая участница шествия, Ольга, рассказала, что для нее "Бессмертный полк", как и День Победы, это символ величия и подвига народа. "Величие страны, величие народа, подвига его, - сказала она. - Я пришла с сыном, я вообще человек традиции. Чем дальше эти страшные даты, тем больше на нас лежит ответственность, чтобы наши дети об этом помнили, над этим надо работать и показывать собственным примером". На Невский она вышла с портретом деда, Михаила Ивановича Барышова, участника обороны Ленинграда, который прошел всю войну.

Ленобласть: от Лужского рубежа до высот Синявина

Шествия "Бессмертного полка" прошли во всех райцентрах Ленинградской области, большинство которых в годы войны были местами ожесточенных боев за Ленинград, - от Луги, где в июле-августе 1941 года проходил первый рубеж обороны города, до Синявинских высот и Невского пятачка, где советские войска вели самые тяжелые бои, пытаясь прорвать блокаду, и до Тихвина, где в декабре 1941 года была одержана первая важнейшая победа, не позволившая гитлеровцам сомкнуть вокруг города второе кольцо осады.

Общая численность участников шествий "Бессмертного полка", по данным областного правительства, составила около 150 тыс. человек, это на 60 тыс. больше, чем год назад.

Губернатор области Александр Дрозденко с портретами двоих дедов-фронтовиков прошел в строю "Бессмертного полка" в Кингисеппе, где состоялся митинг у мемориала "Роща пятисот".