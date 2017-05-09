В Братиславе и Праге почтили память советских воинов-освободителей

БРАТИСЛАВА, 9 мая. /ТАСС/. Церемонии почтения памяти советских воинов-освободителей, приуроченные к 72-й годовщине Победы, состоялись в Братиславе и Праге. В них приняли участие представители высшего руководства обеих республик, лидеры политических партий, деятели культуры, общественность, российские соотечественники и дипломаты, граждане других стран СНГ. В словацкой столице прошел марш "Бессмертного полка".

Церемония в Братиславе

Крупнейшее из мероприятий прошло на территории мемориального комплекса "Славин", расположенного на одноименном холме в центре Братиславы. Здесь покоятся семь тысяч красноармейцев, отдавших жизнь за свободу словацкого народа. Более одной тысячи участников торжественной церемонии, среди которых находился премьер-министр Словакии Роберт Фицо, возложили венки к центральному памятнику героям-освободителям и букеты цветов на их могилы.

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"Мы все знаем, что решающую роль в достижении Победы, освобождении Словакии и всей Чехословакии сыграла Красная армия. Нас не надо в этом убеждать. Отвергаю пересмотр истории", - заявил на церемонии Роберт Фицо.

"В 2015 году, я получил рекомендацию, как и другие премьеры и президенты стран Евросоюза, не ехать в Москву на празднования завершения конца Второй мировой войны, - продолжил он. - Эту рекомендацию я посчитал унизительной и неправильной. Я ее не выполнил".

Словацкий премьер предупредил об угрозе распространения фашизма и других форм экстремизма в Европе. Их проявления, по его словам, необходимо в корне пресекать. Только таким образом возможно защитить демократию от появления новых диктаторов типа Гитлера.

Частью церемонии почтения памяти воинов-освободителей стало шествие "Бессмертного полка". Его ряды объединили более 100 соотечественников, граждан Словакии, Украины, Белоруссии и других стран. Держа в руках фотографии воевавших на фронтах и боровшихся в партизанских отрядах родственников, они прошли по территории "Славина".

И стар и млад вспоминают воинов-освободителей в Словакии

"Победа над фашизмом для словацких граждан имеет большое значение. Это самое главное, что есть в новейшей истории республики. Освобождение Словакии Красной армией принесло нам новую жизнь, создало фундамент, на котором мы строим демократическое государство", - заявил ТАСС исполнительный секретарь Союза борцов-антифашистов Словакии Вилиам Лонгауэр.

Он подчеркнул, что память красноармейцев, погибших за свободу страны, священна для словаков. "И стар и млад в победные майские дни идут поклониться воинам-освободителям. Об их захоронениях на территории республики заботится весь народ", - сказал лидер крупнейшей словацкой общественной организации.

Церемония почтения памяти красноармейцев в Праге

Спикер Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии Ян Гамачек принял участие в церемонии почтения памяти воинов-освободителей на Ольшанском кладбище в Праге. На его мемориальный участок, где покоится прах 437 советских солдат, в течение дня пришло более тысячи граждан Чехии, соотечественников и проживающих в стране выходцев из других бывших республик СССР. Могилы героев посетили российские дипломаты. Звучали песни военных лет на русском и чешском языках.

К подножию памятника красноармейцам на Ольшанском кладбище были также возложены венки от имени президента и главы правительства Чехии.