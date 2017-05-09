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Полторы тысячи россиян отпраздновали День Победы в Кемере

Общество
9 мая, 19:43 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров

В рамках празднования прошли акции "Георгиевская ленточка" и "Бессмертный полк"

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АНКАРА, 9 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Центральная площадь турецкого курортного города Кемер (в 30 км от Антальи) окрасилась в цвета георгиевской ленточки в связи с празднованием Дня Победы. Как рассказала корр. ТАСС глава Русского общества Антальи Марина Сорокина, в мероприятии приняли участие около полутора тыс. человек.

"Мы сегодня масштабно отпраздновали 9 мая на главной площади Кемера. Пришло порядка полутора тысяч человек, наших соотечественников, которые буквально со слезами на глазах пели фронтовые песни, песни Победы", - сказала она. Сорокина сообщила, что в рамках празднования прошли акции "Георгиевская ленточка", "Бессмертный полк", выступили дети из России, шоу-группа из Санкт-Петербурга "Иван-Чай".

"Для акции "Бессмертный полк" мы заранее просили всех присылать нам фотографии своих родных и близких, которые участвовали в войне. Мы одинаково оформили все эти портреты, которые во время минуты молчания все подняли вверх, вспоминая подвиг предков, боровшихся за мир", - сказала Сорокина.

Она также сообщила, что в праздновании в Кемере приняла участие живущий в Анталье ветеран Великой отечественной 95-летняя Валентина Лятифова. "Наше генконсульство, заместитель мэра Кемера поздравили ветерана, она была тронута. Также от Россотрудничества ей было вручено благодарственное письмо", - рассказала Сорокина.

Между тем в самой Анталье, на одной из центральных площадей, в настоящее время проходит праздничный концерт к Дню Победы, организованный при участии Русского общества искусства и культуры Антальи. Как рассказала корр. ТАСС председатель общества Ирина Балджи, проживающие в городе россияне очень ждали этого мероприятия.

"Сегодня мы ждем как минимум 400-450 человек. У нас будет и акция "Бессмертный полк", и спектакль, и концерт. Мы споем фронтовые песни и достойно отметим этот важный дня нашей родины праздник", - сказала она.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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