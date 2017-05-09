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Празднование Дня Победы в Москве завершил большой салют

Общество
9 мая, 22:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

Военные специалисты использовали более 70 видов фейерверочных изделий

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©  Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Более 70 видов фейерверочных изделий использовали военные специалисты, чтобы создать в небе Москвы неповторимый рисунок масштабного артиллерийского салюта в честь Дня Победы. Об этом журналистам рассказал командир 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа полковник Вячеслав Парадников.

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В Москве только что завершился праздничный салют, посвященный 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. "Было использовано более 70 видов фейерверочных изделий, среди новинок - "Лавина", "Олимпия", "Полина", "Ассоль-хамелеон" и другие", - перечислил Парадников.

По его словам, сочетание цветов главного салюта страны, высоту залпов и их последовательность "продумывает" специальная программа, которая позволяет заранее посмотреть, как салют будет выглядеть в реальности.

Для празднования Дня Победы используются салютные выстрелы калибров 310 мм, 195 мм, 125 и 105 мм, поскольку от калибра зависит высота разрыва и образование цветного шара в воздухе. Выстрелы закладывают в стволы салютных установок на базе автомобилей "Камаз" и соединяют контактной цепью. В назначенное время специалисты лишь нажимают кнопки и далее сигнал идет по всей цепи: каждая установка работает в автоматическом режиме, в определенное время "выбрасывая" в небо тот или иной заряд. Также специалисты тестировали одновременный запуск салюта по радиосвязи - все салютные установки подключались к выделенному радиоканалу, отображаясь на центральном пункте.

"В ходе торжественного воинского ритуала вечернее небо украсили около 10 тысяч фейерверочных выстрелов. В течение 10 минут из 72 салютных установок и 18 артиллерийских орудий произвели 30 залпов", - отметил Парадников. Салютные установки были размещены в 16 точках Москвы, в том числе, в Парке Победы, на Лужнецкой и Кремлевской набережных.

Легендарные 76-миллиметровые пушки ЗИС-3 образца 1942 года как всегда стреляли с Поклонной горы. Парадников напомнил, что каждый из артиллерийских залпов, согласно старинной воинской традиции, имеет конкретное посвящение, например, в честь Красной Армии и русского солдата.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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