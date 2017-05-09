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В Оттаве поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

Общество
9 мая, 23:52 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

Праздник посетили более 10 участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла и детей войны

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ОТТАВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Праздничный концерт военной песни был организован в столице Канады для ветеранов Великой Отечественной войны. В посольстве России в их честь был устроен торжественный прием, а сотрудники дипмиссии и их дети исполнили для гостей "Катюшу", "Темную ночь", "От героев былых времен..." и другие композиции.

Праздник посетили более 10 участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла и детей войны, которые сейчас проживают в Оттаве. "К сожалению, ветеранов с каждым годом становится все меньше, некоторые сегодня не смогли посетить прием в их честь по причине плохого самочувствия", - сообщил корреспонденту ТАСС сотрудник посольства. Гостями праздника стали также представители дипломатического корпуса, военные атташе, аккредитованные в Канаде, а также российские соотечественники и представители духовенства.

"День Победы - это символ торжества правды и справедливости над силами тьмы и человеконенавистничества", - обратился к ветеранам посол РФ в Канаде Александр Дарчиев. "Этот праздник имеет особое значение сегодня, когда активизировались попытки переписать историю и очернить героев Великой Отечественной войны. Именно поэтому так важно ваше веское слово, дорогие ветераны, ваши уроки мужества для нашей молодежи, ваше участие в акциях "Бессмертный полк", которые в этом году проходят в разных городах Канады", - добавил он.

Дарчиев также напомнил о "боевом союзничестве" в годы войны СССР, США, Канады, Великобритании и других стран антигитлеровской коалиции, отметил важность совместной борьбы с главным злом современности - международным терроризмом.

В 18:00 по местному времени (01:00 мск 10 мая) в Оттаве и Монреале (провинция Квебек) начнутся акции "Бессмертный полк", в которых, по словам организаторов, могут принять участие около 3 тыс. человек. В столице Канады в этом году шествие организовано впервые.

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Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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