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Пляжи Севастополя официально откроют к 1 июня

Общество
10 мая, 12:21 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский

Всего в городе 54 пляжа, 10 из которых пляжей обслуживают базы отдыха и детские оздоровительные лагеря

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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Городские пляжи Севастополя будут открыты к 1 июня после проверки их готовности к курортному сезону. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов.

"Мы планируем с 15 по 28 мая провести комиссионный осмотр городских пляжей, а ввести пляжи в эксплуатацию планируем к 1 июня", - сказал Чибисов на заседании правительства Севастополя.

По словам Чибисова, всего в городе 54 пляжа, 10 из которых пляжей обслуживают базы отдыха и детские оздоровительные лагеря. Еще 29 пляжей обслуживаются операторами, с которыми заключены договоры по содержанию и саночистке и осуществлению взамен коммерческой деятельности на пляжах. Два городских пляжа сейчас выведены из эксплуатации, а еще по 13 пляжам договоры на обслуживание не заключены.

Для введения в работу 13 пляжей, которые пока не обслуживаются операторами, как сказал Чибисов, планируется провести конкурс, по результатам которого будут заключены договоры. Если же таковых не будет, то пляжи будут переданы государственным управляющим компаниям, а также операторам, уже имеющим в обслуживании другие пляжи.

Относительно работы двух выведенных из эксплуатации пляжей, Чибисов отметил, что пляж в Голубой бухте не эксплуатируется в связи тем, что пробы воды в этом месте не соответствуют нормативам, поэтому использовать это место для купания можно будет лишь после окончания строительства по ФЦП развития Крыма и Севастополя очистных сооружений. Доступ ко второму закрытому пляжу "Солнечный" ограничен в связи с проведением реконструкции сквера им. Анны Ахматовой. По словам Чибисова, если подрядчик сможет обеспечить безопасный доступ к территории пляжа, то он может быть открыт в этот курортный сезон.

В прошлом году власти Севастополя решили передать городские пляжи для обслуживания операторам. Как  сообщил Чибисов, 25 договоров на обслуживание пляжей было заключено в 2016 году, еще 4 - в 2017 году.

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