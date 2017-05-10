Президент Совета раввинов: за 60 лет удалось возродить еврейскую общину в Европе

АМСТЕРДАМ, 10 мая. /ТАСС/. Президент Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт считает, что организация выполнила поставленную его создателями миссию возрождения еврейской общины в регионе. Об этом он сообщил ТАСС, подводя итоги конференции, посвященной 60-летию СРЕ.

"Совет раввинов Европы был создан через 12 лет после окончания Великой Отечественной войны. Целью организации было воссоздание еврейской жизни в разрушенной войной Европе. В 1957 году раввины, оставшиеся в живых после Холокоста, задались вопросом - есть ли будущее у евреев Европы? Тогда казалось, что это конец их истории. Однако сегодня, подводя итог этой юбилейной конференции, я могу с абсолютной уверенностью сказать, что Совет раввинов оправдал возложенные на него ожидания - еврейская община Европы живет и развивается", - сказал он.

Отвечая на вопрос об основных темах конференции, Гольдшмидт обратил внимание на вопрос возможности доказать принадлежность к еврейской национальности через анализ ДНК.

"Инициаторами этой идеи стали члены еврейских общин, которые на основании научных исследований попытались доказать, что таким образом можно доказать еврейство, не прибегая к архивным документам. Это актуальный вопрос, который связан с открытиями в области медицины и генетики. Не все поверили в эту идею, но конференция и нужна для того, чтобы совместными усилиями решать поставленные перед нами задачи", - отметил глава СРЕ.

Участники также обсудили результаты работы совета за минувший год, проблему усиления националистических движений и партий, поделились опытом в подготовке кадров. Раввины обсудили также результаты президентских выборов во Франции, судьбу святых мест в Белоруссии, а также резолюцию ЮНЕСКО по Иерусалиму.

Гольдшмидт добавил, что, по его мнению, главным итогом конференции стала вера в будущее европейских евреев. "Эта конференция стала самой большой в истории, сюда приехали порядка 300 раввинов из Европы, стран СНГ, чтобы вместе обсудить накопившиеся вопросы и поделиться опытом. На мой взгляд, главное то, что я видел здесь много молодых раввинов, а это значит, что у нас есть будущее", - подчеркнул он.