Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крупнейшие дорожные стройки Москвы завершатся к 2020 году

Общество
10 мая, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Заммэра столицы Марат Хуснуллин также напомнил, что что в ближайшие три года в городе планируется вводить не менее 100 км дорог в год и около 20-30 тоннелей, мостов и эстакад

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Строительство Северо-Восточной и Северо-Западной хорд, а также Южной рокады в Москве планируется закончить в ближайшие три года. Об этом сообщается на портале городского комплекса градостроительной политики и строительства.

"Это наиболее масштабные, так называемые "тяжелые" дорожные стройки", - приводятся на портале слова заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина. Глава столичного Стройкомплекса отметил, что в дальнейшем основной акцент будет сделан на строительстве поперечных связей и районных дорог.

"Будет уплотнена дорожная сеть города, что позволит организовать новые маршруты и возможности проезда по небольшим улицам, не выезжая на скоростные магистрали", - пояснил Хуснуллин.

Заммэра напомнил, что в ближайшие три года в городе планируется вводить не менее 100 км дорог в год и около 20-30 тоннелей, мостов и эстакад.

Ранее сообщалось, что строительство Северо-Западной хорды планируется завершить в 2018 году, а Северо-Восточной хорды - в 2019. Всего за последние пять лет в Москве построено около 600 км дорог, что составляет 13% от протяженности всех столичных трасс, а также 156 транспортных сооружений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
4
Более 400 человек участвовали в шествии "Бессмертного полка" по Оттаве
8
Празднование Дня Победы в Москве завершил большой салют
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБР
2
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
3
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
4
Россия не намерена участвовать в докапитализации ЕБРР
5
Археологи обнаружили в Москве "шахматный" клад времен Ивана Грозного
6
Супруги, похитившие ребенка в Ростовской области, подозреваются в убийстве приемного сына
7
В Вашингтоне началась встреча Лаврова и Тиллерсона
Темы дня
Загрузка...
Реклама