Крупнейшие дорожные стройки Москвы завершатся к 2020 году

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Строительство Северо-Восточной и Северо-Западной хорд, а также Южной рокады в Москве планируется закончить в ближайшие три года. Об этом сообщается на портале городского комплекса градостроительной политики и строительства.

"Это наиболее масштабные, так называемые "тяжелые" дорожные стройки", - приводятся на портале слова заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина. Глава столичного Стройкомплекса отметил, что в дальнейшем основной акцент будет сделан на строительстве поперечных связей и районных дорог.

"Будет уплотнена дорожная сеть города, что позволит организовать новые маршруты и возможности проезда по небольшим улицам, не выезжая на скоростные магистрали", - пояснил Хуснуллин.

Заммэра напомнил, что в ближайшие три года в городе планируется вводить не менее 100 км дорог в год и около 20-30 тоннелей, мостов и эстакад.

Ранее сообщалось, что строительство Северо-Западной хорды планируется завершить в 2018 году, а Северо-Восточной хорды - в 2019. Всего за последние пять лет в Москве построено около 600 км дорог, что составляет 13% от протяженности всех столичных трасс, а также 156 транспортных сооружений.