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ОП просит Генпрокуратуру проверить законность продажи SIM-карт через автоматы в аэропортах

Общество
10 мая, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Член Общественной палаты Павел Сычев отметил, что нелегальные SIM-карты часто используются "в противозаконной, террористической деятельности, когда необходимо скрыть свои данные"

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Член Общественной палаты (ОП) РФ Павел Сычев обратился к Генпрокурору РФ Юрию Чайке и главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой провести проверку законности продаж SIM-карт оператора международной сотовой связи Simtravel через автоматы в аэропортах. Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

"Продажа и активизация SIM-карт данной компании зачастую происходит без предоставления покупателем каких-либо документов. При этом отсутствует процесс заключения договора между пользователем и оператором как таковой, - цитирует Сычева пресс-служба ОП. - Активизировать SIM- карту, приобретенную без предоставления данных пользователя, возможно путем набора комбинаций на телефоне. Купить такую SIM-карту возможно в киосках самообслуживания во всех аэропортах Москвы, а также в пунктах продажи туристических путевок".

По мнению общественника, такой способ продажи свидетельствует о нарушении действующего федерального закона "О связи", поэтому "в случае подтверждения фактов такая продукция должна быть незамедлительно изъята из продажи".

Сычев отметил, что нелегальные SIM-карты продаются "колоссальными объемами". При этом, по его словам, "их часто используют в противозаконной, террористической деятельности, когда необходимо скрыть свои данные". Общественник выразил уверенность, что "повышение штрафов за такие нарушения может стать эффективной мерой борьбы с такими мошенниками".

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