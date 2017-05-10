Акция "Солдатские имена на братских могилах" прошла у мемориала в берлинском Трептов-парке

БЕРЛИН, 10 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Третья по счету акция "Солдатские имена на братских могилах" прошла на территории советского воинского мемориала в берлинском парке Трептов по случая Дня Победы. Инициатором и организатором проекта выступила созданная в декабре 2014 года международная общественная организация "Обелиск" (Obelisk International e.V.). Ее волонтеры 8-9 мая занимались установкой указателей и именных табличек, а также дополнительных информационных щитов, рассказывающих о похороненных там советских солдатах и офицерах.

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Как сообщил корреспонденту ТАСС председатель правления "Обелиска" Эдуард Птухин, основная цель акции - показать гостям германской столицы и жителям Берлина, что мемориал в Трептове - это не просто выдающаяся архитектурная достопримечательность, "а в первую очередь - воинское кладбище, где похоронены 7,2 тысячи советских солдат и офицеров, погибших в кровопролитных боях с фашизмом в апреле-мае 1945 года".

По словам Птухина, на сегодняшний день удалось установить имена лишь около 2,8 тыс. советских военнослужащих, похороненных в братских могилах в Трептов- парке. При этом только около 700 имен подтверждены архивными данными. Но и их до сих пор на территории мемориального комплекса нельзя было увидеть. Кроме того, отсутствовали указатели мест, где находятся сами братские могилы.

"Нас беспокоит, что на мемориале нельзя было найти ни одного солдатского имени", - отметил руководитель "Обелиска". Чтобы исправить ситуацию, волонтеры изготавливают временные таблички с именами погибших советских бойцов и устанавливают их непосредственно на братских могилах. Причем "Обелиск" приглашал всех желающих принять участие в этой акции и, придя в Трептов-парк, самому нарисовать табличку, разместив ее на одной из 32 братских могил.

В День Победы акция привлекла большое внимание посетителей мемориала. Многие возложили цветы непосредственно к братским могилам.

В долгосрочных планах "Обелиска" - установка постоянных табличек со списками павших советских воинов. В столице Германии лишь на территории двух крупных мемориалов (Трептов-парке и в районе Панков) покоится прах около 15 тыс. солдат и офицеров Красной Армии.

Акция "Солдатские имена на братских могилах" прошла при поддержке посольства РФ в ФРГ и Сената Берлина.