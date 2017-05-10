Кадыров обещал содействовать расследованию по публикациям о преследовании секс-меньшинств

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов встретился в Грозном с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. По словам Федотова, обсуждался широкий круг вопросов, и, в частности, публикации "Новой газеты" о якобы имевших место преследованиях представителей ЛГБТ-сообщества.

"Мы обсудили судьбу публикаций в "Новой газете" о преследованиях в республике ЛГБТ-сообщества и глава республики заверил, что готов содействовать расследованию по этим публикациям, чтобы прояснить ситуацию настолько, насколько это возможно", - сказал председатель СПЧ.

Михаил Федотов отметил, что эта тема не была единственной.

"Мы обсудили перспективы работы Совета в республике и договорились, что в Чечне будет создана рабочая группа по координации деятельности по увековечиванию жертв политических репрессий и реализации концепции государственной политики в этой сфере, утвержденной постановлением правительства от 15.08.2015", - рассказал глава СПЧ.