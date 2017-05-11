Матвиенко высказалась за законодательное закрепление статуса "дети войны"

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что статус "дети войны" необходимо закрепить законодательно. Она отметила, что сейчас льготы для этой категории россиян устанавливаются только на региональном уровне и не во всех субъектах РФ.

"Одна из наиболее обсуждаемых тем последнего времени - закон о "детях войны", то есть тех, кто родился накануне и во время Великой Отечественной. На общегосударственном уровне положение этих граждан, их льготы не установлены... Считаю, парламентариям совместно с правительством России, представителями ветеранских организаций имеет смысл обсудить, каким образом можно восполнить этот правовой пробел", - сказала Матвиенко в интервью газете "Аргументы недели".

По ее словам, сейчас в России проживают около 12 млн "детей войны".

Коммерциализация и девальвация символов Победы недопустима

Инициативы, которые предлагают исключить использование символов Победы в коммерческих целях, необходимо перевести в законопроекты, считает Матвиенко.

"Имеет смысл трансформировать высказывавшиеся ранее инициативы, направленные на предотвращение этой девальвации символов, ценностей, в законодательную инициативу", - сказала спикер Совета Федерации.

По ее словам, делать из георгиевских ленточек моду неприемлемо. "На мой взгляд, недопустима и коммерциализация символов Победы. Когда, например, георгиевские ленточки используются в рекламе или становятся чем-то вроде модного мема, без должного уважения к ним", - отметила спикер.

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По ее словам, любые попытки вызвать у людей неприятие, отторжение Дня Победы "преследуют цель лишить россиян объединяющего стержня, источника национального единства и сплочения, чувства патриотизма".

Вместе с тем, считает Матвиенко, военно-патриотическая работа с подрастающим поколением не должна быть "обязаловкой", иначе, это спровоцирует неприятие истории своей страны. "Очень важно, чтобы подрастающее поколение знало о войне, чтило память ее героев. Но военно-патриотическая работа эффективна только тогда, когда она вызывает интерес, притягивает ребят. "Обязаловка" как раз и провоцирует то самое отвращение и неприятие", - считает Матвиенко.

Она подчеркнула, что нашей стране, которая внесла решающий вклад в сокрушение фашизма, есть, чем гордиться. "Печально, что День Победы - по сути, праздник мира - к сожалению, нередко становится поводом для провокаций, насаждения розни и вражды между странами, народами. Такие действия принимают в ряде стран масштабы и формы, которые заставляют усомниться в адекватности происходящего", - сказала спикер Совфеда.