В США вышла книга об Октябрьской революции

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Фотографии Александра Керенского, принимающего парад войск в 1917 году и царя Николая II с царицей Александрой в коронационном одеянии иллюстрируют новую книгу о революции в России под названием "Октябрь. История российской революции", вышедшую в американском издательстве Verso. Ее автор - британский писатель Чайна Том Мивил, специализировавшийся ранее на художественной футуристической прозе.

"О русской революции написано много, однако очень трудно найти не устрашающий рядового читателя текст, который вызвал бы интерес, - пояснил он в интервью газете The New York Times. - В целом, идея состояла в том, чтобы представить историю революции в виде единого повествования, поскольку это было чрезвычайно важное событие и не вдаваться при этом в политику, но не делая вида, будто политика не играла вообще никакой роли и не оглупляя участников событий".

По словам Мивила, он много работал с историческими документами и особенно сильное впечатление на него произвели корниловский мятеж и роли, которые сыграли в истории Верховный главнокомандующий Лавр Корнилов и глава Временного правительства Александр Керенский, объявивший в августе 1917 года Корнилова мятежником. "Они настолько не понимали друг друга, что если бы эти события были изложены в виде пьесы, то любой редактор отклонил бы такой сюжет, - отметил Мивил. - Во всей этой истории были моменты, которые просто повергали в изумление: например, что в Зимнем дворце была лишь одна линия телефонной связи и члены Временного правительства буквально толкались с тем, чтобы воспользоваться ею".

"Повествование об Октябрьской революции столь же динамично и столь же полно неожиданностей, как и любой роман, - отметил он, поясняя, в чем отличие его работы от других. - Октябрь - это ключевое политическое событие ХХ века. Нам необходимо сохранять об этом память в нынешние бледные, жестокие времена. Эта книга - попытка рассказать поразительную, вдохновляющую историю".