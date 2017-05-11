Мемориал Воину-освободителю в Таллине утопает в цветах

ТАЛЛИН. 11 мая. /ТАСС/. Мемориал Воину-освободителю на Военном кладбище в Таллине продолжает утопать в цветах после Дня Победы. Как рассказал корреспонденту ТАСС член правления организации "Ночной дозор", один из организаторов акции "Бессмертный полк" в эстонской столице Сергей Чаулин, к "Бронзовому солдату" до сих пор возлагают цветы жители и гости города.

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"Бронзовый солдат" утопает в цветах. Вообще на кладбище у каждого памятника цветы, из гвоздик даже выложена красная звезда. И люди до сих пор идут туда, приносят цветы", - сказал Чаулин.

К памятнику идет много молодежи. "Это радует, потому что молодые люди понимают, куда и почему приходят. У нас же (в Эстонии) все переворачивают с ног на голову, в СМИ говорят, что мы - оккупанты. Но молодые люди приходят и чтят память своих предков", - добавил активист.

По словам Чаулина, цветы у памятника Воину-освободителю, а также стенд "Бессмертного полка" на Военном кладбище останутся до конца недели. "Надеемся, что до пятницы все это простоит. Потом власти начнут убирать. У нас сейчас погода около нуля, цветы не вянут и выглядят по-прежнему очень красиво", - говорит он.

В мероприятиях Дня Победы в Таллине, по оценкам организаторов, приняли участие в этом году более 20 тыс. человек. При этом порядка 1,5 тыс. человек стали участниками шествия "Бессмертный полк" - это вдвое больше, чем годом ранее.