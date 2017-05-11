Московский метрополитен отпразднует свой день рождения на "эльфийском языке"

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Столичный метрополитен отпразднует свое 82-летие закрытым показом оперы "Эльфийская оратория", который пройдет в ночь на 13 мая на станции "Деловой центр", сообщил журналистам начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов. Опера будет исполнена на "эльфийском языке", придуманном автором "Властелина колец" Джоном Толкином.

"В этом году в ночь на 13 мая в 2:00 на станции метро "Деловой центр" в рамках празднования 82-летия столичного метрополитена пройдет закрытый предпоказ оперы-оратории "Эльфийская оратория", - сказал Пегов. По его словам, 10 пригласительных билетов метрополитен разыграет через свои аккаунты в социальных сетях.

В свою очередь, музыкальный руководитель и главный хормейстер проекта "Опера в метро" Борис Тараканов сообщил, что исполнять оперу будут 300 человек, участие в премьере примет и Президентский симфонический оркестр.

"У нас подобрался уникальный коллектив, который будет исполнять оперу, среди них есть уникальные исполнители, которые отлично исполняют на "эльфийском языке". К слову, песня написана на языке, который создал великий писатель Джон Рональд Толкин. Он составил уникальный язык со своей графикой и пунктуацией", - сказал Тараканов.

Проект "Опера в метро" запущен в 2011 году, тогда в подземке прозвучала классическая музыка в исполнении камерного "Кремлин-оркестра".